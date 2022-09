Formula 1 Gp Olanda 2022 Pole di Verstappen davanti alle Ferrari

F1 Gran Premio Zandvoort 2022. Leclerc e Sainz insidiano il padrone di casa della Red Bull. I tifosi della Rossa sperano

Formula 1. Nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Olanda, Max Verstappen si regala la pole position sul circuito di casa davanti alle Ferrari.

I tempi realizzati da Leclerc e Sainz fanno però ben sperare in vista della gara di domani, con la speranza che la Rossa si possa fare un bel regalo in vista del Gp di Monza in programma domenica prossima.

Formula 1 Gran Premio Olanda, tutto liscio in Q1

Nessuna sorpresa nel Q1 del Gran Premio d’Olanda con Verstappen che fa subito il tempo e poi si limita a controllare la situazione. Niente problemi anche per gli altri big con Latifi, Vettel, Ricciardo, Magnussen e Bottas che vengono tagliati.

Gp Olanda, le Alpine fuori in Q2

Le Q2 sono invece state interrotte da una bandiera rossa per un fumogeno in pista. Rimosso il materiale pirotecnico, le qualifiche riprendono con le Alpine di Alonso e Ocon che non accedono al Q3 insieme a Gasly, Zhou e Albon.

Gran Premio Olanda 2022, pole di Verstappen

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Le Ferrari stampano due ottimi tempi, ma il giro perfetto di Verstappen consente all’olandese di prendersi la pole con 21 millesimi di vantaggio su Leclerc e poco meno di un decimo su Sainz.

Gp Zandvoort, le Ferrari ci credono

Le qualifiche ufficiali fanno ben sperare per la gara di domani che partirà alle 15. I tempi molto vicini promettono spettacolo, con i tifosi della Ferrari che ci credono e sognano una magica doppietta. Di certo non sarà facile considerando che il padrone di casa vorrà ben figurare davanti al proprio pubblico e, soprattutto, consolidare il primato nella classifica del mondiale.