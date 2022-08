F1 Gp Belgio 2022 Pasticcio Ferrari Verstappen show. Highlights

Formula 1 Gran Premio Spa 2022 Errori e sfortuna per Leclerc che chiude sesto. Sainz terzo dietro Verstappen e Perez

Formula 1. Max Verstappen fa un altro numero dei suoi e va a vincere il Gran Premio del Belgio dopo essere partito dal quattordicesimo posto. Seconda piazza per l’altra Red Bull di Perez che giunge davanti a Sainz.

Grande numero del campione del mondo che allunga nella classifica mondiale, portando il suo vantaggio su Leclerc a quasi 100 punti.

F1 Gran Premio Belgio, Leclerc sfortunato

Scatta bene Sainz dalla pole, meno Perez che però riesce a sfruttare il contatto Alonso-Hamilton, quest’ultimo costretto al ritiro. Bene anche Verstappen e Leclerc che recuperano subito qualche posizione dopo essere partiti rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo.

Il monegasco è però sfortunato perché una tear-off (una visiera a strappo) va a ostruire la presa dei freni e lo costringe a un pit-stop e al rientro in diciassettesima posizione.

F1 GP Spa, è Verstappen show

Verstappen invece prosegue nella sua rimonta e, uno dopo l’altro, sorpassa tutti i piloti che lo precedono portandosi al comando già al dodicesimo giro.

L’olandese continua a tenere un ritmo pazzesco e incrementa il proprio margine di vantaggio sugli inseguitori, Perez compreso. Nel frattempo Leclerc riesce a riguadagnare qualcosa stabilizzandosi in quinta posizione, mentre Sainz è terzo.

F1 Gran Premio Belgio, doppietta Red Bull, Leclerc penalizzato

Il campione del mondo non sbaglia nulla e passa per primo sotto la linea del traguardo con 17 secondi di vantaggio su Perez e ben 26 su Sainz. Quarta piazza per Russell a 29 secondi, quinto Alonso davanti a Leclerc, penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite di velocità nella corsia box, e Ocon.

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Con il successo nel Gran Premio del Belgio, Max Verstappen allunga in vetta alla classifica del Mondiale portando il suo vantaggio a 98 punti su Leclerc, superato anche da Perez che ora è secondo a 93 punti dal compagno di squadra.

Nel Mondiale costruttori, allunga ancora la Red Bull che mette un’ipoteca sul titolo, davanti alla Ferrari che dovrà guardarsi le spalle dalla Mercedes.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1 prossimo Gran Premio

Nessun riposo per la Formula 1 che nel prossimo weekend sarà nuovamente in pista nel Gran Premio d’Olanda, con la speranza che la Ferrari possa ottenere qualcosa in più di quanto raccolto oggi.