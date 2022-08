Formula 1 Gp Belgio 2022. Speranza Ferrari con Leclerc che torna dove vinse nel 2019

F1 Gran Premio Spa 2022. Si torna in pista con la speranza che la sosta abbia fatto bene a Leclerc e alla Ferrari. Programma e orari del Gp del Belgio.

Formula 1. Dal Gran Premio del Belgio la Ferrari dovrà concentrarsi esclusivamente sulla singola gara e dimenticare, almeno per il momento, la classifica Mondiale. Il divario fra il leader Verstappen e l’inseguitore Leclerc è molto ampio, pertanto le speranze di una vittoria del Mondiale da parte del monegasco sono abbastanza ridotte.

Classifica F1 piloti e costruttori

Piuttosto alla Ferrari conviene focalizzare gli sforzi un Gp alla volta cercando di ottenere qualche successo. Se poi la volontà divina dovesse creare qualche rottura alla Red Bull di Verstappen e il divario dovesse accorciassi, nulla vieta agli uomini di Maranello di rimettere nel mirino il grande obiettivo.

Formula 1 Gran Premio Belgio 2022 programma e orari

Il Gran Premio del Belgio 2022 si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, situato nell’est del Belgio a una cinquantina di chilometri da Liegi e a una trentina dal confine con la Germania.

Gli appassionati potranno seguirlo in diretta, come di consueto, su Sky e Now Tv, mentre su Tv8 sarà possibile vedere in differita solamente qualifiche ufficiali e il Gran Premio.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio del Belgio

Venerdì 26 agosto:

14: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

17: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 27 agosto:

13: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

16: Qualifiche ufficiali (diretta Sky, Now Tv)

18.30: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

Domenica 28 agosto:

15: Gran Premio d’Ungheria (diretta Sky, Now Tv)

18: Gran Premio d’Ungheria (differita Tv8)

Quanto è lungo il circuito di Spa

Il circuito di Spa-Francorchamps, che ospita il Gran Premio del Belgio, è il più lungo del Mondiale di Formula 1 con i suoi 7 chilometri. Per l’esattezza 7.004 metri che vengono definiti come l’Università della F1 per via della sua composizione fatta da rettilinei, curvoni veloci, ma anche curve lente che, unite ad un asfalto insidioso, rendono la corsa sempre imprevedibile.

Essendo un tracciato molto lungo, sono solamente 44 i giri da effettuare, per un totale complessivo di 308,052 km

Chi ha vinto di più a Spa in Formula 1

Come detto, il circuito del Gran Premio del Belgio è uno dei più difficili e l’albo d’oro vede i campionissimi ripetersi in diverse occasioni. Sono 6 i successi di Michael Schumacher, 5 quelli di Ayrton Senna, 4 quelli di Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton.

L’ultima vittoria della Ferrari è datata 2019 con Leclerc, mentre l’ultima edizione è stata vinta da Max Verstappen. Vedremo se domenica il monegasco riuscirà a bissare il successo di tre anni fa, oppure se Sainz troverà il feeling giusto per centrare il primo trionfo sulla pista belga.