F1 Gp Ungheria 2022. La Ferrari getta al vento un’altra occasione, vince Verstappen

Formula 1 Gran Premio Hungaroring 2022. Ennesima delusione in casa Ferrari, mentre esulta Verstappen che fa l’impresa.

Formula 1. E’ Max Verstappen il vincitore del Gran Premio d’Ungheria 2022 davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. E’ una grande impresa quella del pilota della Red Bull, bravissimo a recuperare dal decimo posto in qualifica. Bene anche Hamilton, scattato settimo.

Sia Red Bull che Mercedes hanno attuato anche una strategia perfetta a differenza della Ferrari che, ancora una volta, ha fatto un buco nell’acqua e costretto Leclerc a un insoddisfacente sesto posto che complica ulteriormente la lotta per il Mondiale.

Formula 1 Gp Ungheria 2022 curiosità

F1 Gp Ungheria. Tutto regolare alla partenza

Nessun problema allo spegnimento dei semafori con Russell che, partito dalla pole, mantiene la vetta davanti alle Ferrari mentre Verstappen, scattato decimo, sale al nono posto. Nei giri successivi il giovane britannico mantiene la vetta senza problemi, con il campione del mondo che risale sino al quinto posto.

F1 Gp Ungheria Verstappen quarto dopo il primo pit stop

Dopo il primo giro di cambi gomme, Russell è ancora al comando davanti a Leclerc, Sainz e Verstappen. Nei giri successivi il monegasco si avvicina minaccioso al britannico e dopo diversi tentativi lo passa portandosi in prima posizione.

F1 Gp Ungheria Verstappen va clamorosamente al comando

Verstappen anticipa la seconda sosta di un paio di giri rispetto agli avversari e ciò gli consente di recuperare terreno e portarsi addirittura al comando al giro 41. Peccato però che poi, alla curva 13, vada in testacoda e si trovi nuovamente costretto alla rimonta.

La gomma dura però non favorisce Leclerc che si ritrova una macchina lenta e viene nuovamente superato dall’olandese che compie un’altra rimonta e si riporta nuovamente al primo posto del Gran Premio d’Ungheria. Al giro 54 tocca a Russell superare un Leclerc sempre più in crisi e costretto a un nuovo pit stop che lo obbliga al rientro in sesta piazza dietro anche a Perez.

Formula 1 Gran Premio Hungaroring Verstappen trionfa

Al giro 65 un brillante Hamilton supera il compagno di scuderia Russell e guadagna la seconda posizione, poi al quartultimo giro Bottas esce di pista e si passa in regime di virtual safety car fino all’ultimo giro disputato con la pioggia arrivata in alcuni tratti del circuito.

Negli ultimi chilometri non succede però nulla e Verstappen si fa a prendere il meritato successo davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Molta delusione in casa Ferrari con Sainz quarto e Leclerc sesto, dietro anche a Perez.

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Grazie al successo in Ungheria, Verstappen allunga in vetta alla classifica Mondiale, portando il suo margine di vantaggio a 80 punti sul monegasco. L’olandese è infatti primo con 258, mentre Leclerc insegue a 178 insidiato anche da Perez a 173, Russell a 158, Sainz a 156, Hamilton a 146.

Per quanto concerne la classifica costruttori, la Red Bull è saldamente prima con 431, con Ferrari a 334 e Mercedes a 304.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1 ora un mese di riposo

Dopo il Gran Premio d’Ungheria, la Formula 1 si prende quattro settimane di ferie. Il prossimo Gp in programma è infatti quello in Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps domenica 28 agosto con start per le 15.

E con un Mondiale sempre più compromesso, in casa Ferrari si dovrà concentrare quanto meno sul finire la stagione nel migliore dei modi, magari ottenendo qualche vittoria che renda meno amara questa stagione.