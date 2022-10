F1 Gran Premio Stati Uniti 2022. Verstappen da record, amarezza Ferrari

Formula 1 Gp Austin 2022. Verstappen più forte degli errori al box e vince davanti a Hamilton e Leclerc. Sainz fuori subito. Highlights

Formula 1. E’ un Max Verstappen da record quello che vince il Gran Premio degli Stati Uniti. L’olandese della Red Bull mette in fila Hamilton e Leclerc e va a eguagliare Michael Schumacher e Sebastian Vettel come numero di vittorie in una singola stagione (13).

Piena soddisfazione in casa Red Bull per la matematica conquista anche del campionato costruttori. Amarezza in casa Ferrari invece per quanto concerne Carlos Sainz, centrato al primo giro e costretto al ritiro.

Gran Premio Stati Uniti 2022, Sainz subito fuori

Verstappen scatta meglio di tutti e supera Sainz, con lo spagnolo della Ferrari, partito dalla pole position, che viene centrato da Russell (penalizzato poi di 5 secondi) e costretto al ritiro. Inizia invece la rimonta di Leclerc che, scattato dalla sesta fila, recupera qualche posizione.

Il testacoda di Bottas riapre il Gran Premio Usa

Il campione del Mondo allunga senza particolari problemi mentre Leclerc attende qualche giro in più per effettuare il primo pit stop e sfrutta la safety car entrata in pista a causa del testacoda di Bottas. Grazie a questo pizzico di fortuna, il ferrarista si ritrova quarto e con i distacchi praticamente annullati.

Incidente Alonso-Stroll, che brividi!

Appena rientrata, la safety-car è costretta a tornare in pista dopo il pauroso contatto fra le vetture di Stroll e Alonso, con l’Alpine dello spagnolo che si impenna, per poco non si capovolge, e continua quasi come se nulla fosse successo (dopo un pit stop per la sostituzione di gomme e muso anteriore. Per la cronaca chiuderà settimo.

Gp Usa, problemi ai box per Verstappen

Verstappen e Leclerc effettuano il secondo pit-stop praticamente in contemporanea, ma nel box Red Bull viene perso qualche secondo di troppo per una gomma che non viene bloccata in maniera adeguata e la Ferrari ne approfitta.

Max però esce molto carico e nel giro di un paio di tornate si riprende la posizione ai danni del monegasco e, successivamente, anche la prima occupata da Hamilton che aveva approfittato del guaio nel box austriaco.

Gp Usa Verstappen e Red Bull da record

Con il successo davanti a Hamilton e Leclerc, Verstappen conquista la tredicesima vittoria stagionale e va a eguagliare il primato di Schumacher e Vettel per quanto concerne il numero di Gp vinti in una singola stagione.

Grazie al quarto posto di Perez, la Red Bull conquista matematicamente anche il Mondiale Costruttori.

Formula uno 2022. Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1, ora si va in Messico

Il circus della Formula 1 però non si ferma e tornerà nuovamente in pista il prossimo fine settimana per la disputa del Gran Premio del Messico che scatterà domenica 30 ottobre alle 21 ora italiana, con la speranza che per la Ferrari possa essere un weekend più fortunato.