Ennesimo dominio della Red Bull, sempre vincente quest’anno, e di Max Verstappen che sotto la pioggia conquista la nona vittoria stagionale di fila

Non ci si poteva aspettare niente di diverso in Olanda, di fronte a un muro di fan in arancione che non vogliono altro che fare festa per l’ennesimo trionfo dell’eroe di casa, Max Verstappen.

Nemmeno la pioggia e uno stravolgimento del programma causato proprio dal maltempo, cancella quello che sembra un destino ormai scritto di qualsiasi evento di F1 che, vada come vada, si chiude con la vittoria della Red Bull e di Verstappen.

F1 Olanda, Red Bull e Verstappen: a conti fatti

Partiamo dal dato più clamoroso. Che è soprattutto la tredicesima vittoria stagionale della Red Bull, sempre vincente quest’anno, e dalla nona vittoria consecutiva di Verstappen per il quale la riconferma del doppio titolo mondiale è solo questione di tempo.

Al momento l’olandese vanta 228 punti di vantaggio. Il che significa che già la prossima settimana, a Monza, i conti potrebbero essere chiusi definitivamente per quanto riguarda la classifica piloti. Considerando che al momento i punti a disposizione, con nove gran premi ancora da correre, sono 225: senza contare i punti addizionali. Un trionfo con otto gare ancora da correre non si era mai vista nella storia del Mondiale di Formula 1.

F1 Olanda, nonostante la pioggia

Zandvoort offre un clima inclemente che più inclemente non si può: pioggia battente, vento fortissimo in una continua alternanza di scenari meteo che quest’anno non si era mai vista.

Gli scrosci di pioggia battente non spengono gli entusiasmi di un pubblico adorante di oltre 105mila persone che vuole semplicemente divertirsi e fare festa.

La sceneggiatura del Gran Premio d’Olanda offre caratteristiche davvero uniche: pioggia, sole, poi un nubifragio. Ma Verstappen, nove vittorie come Vettel nel 2013, l’ultimo record che l’olandese eguaglia e che a questo punto a Monza potrebbe definitivamente fare proprio, risulta semplicemente più forte di tutto.

La pioggia che si scatena pochi istanti dopo la partenza penalizza solo il suo compagno di scuderia Sergio Perez. E da lì inizia la lunga gestione a ostacoli di Verstappen che a nove giri dal termine, quando un altro temporale e un gran botto di Guanyu provocano la bandiera rossa, si va a riprendere la testa della coda, complice un erroraccio del compagno di squadra Perez, per andare a vincere senza incertezze.

Proprio Perez dunque è il protagonista del grande rimpianto di giornata. Inutile il suo forcing sotto il nubifragio per uscire primo di tutti dai box. Un testacoda evitabile e di una sosta disastrosa, rovinando tutto. Dopo 45’ di attesa e sotto il repentino ritorno del sole, Verstappen scatena la festa tanto attesa. Per la verità mai messa in dubbio nemmeno quando per pochi secondi si è ritrovato dietro le gomme di Perez.

Alle spalle del fuoriclasse il solito eterno Fernando Alonso, secondo sul podio davanti all’eccellente Pierre Gasly, che riporta l’Alpine sul podio compiendo anche un bel salto in classifica.

F1 Olanda, Ferrari disastrosa

In una sceneggiatura che in qualche modo avrebbe anche potuto favorire gli outsider, la Ferrari archivia un’altra gara opaca. Per non dire mediocre. Charles Leclerc si ferma subito e tra ala e fondo danneggiato è costretto a una gara di sofferenza che si chiuderà con un ritiro, il terzo di questa stagione. Dopo il terzo posto in Belgio ci si sarebbe aspettato qualcosa di meglio.

Carlos Sainz, quinto alle spalle di Perez, lo scavalca in classifica generale. Ma la graduatoria costruttori vede la casa italiana di nuovo quarta, alle spalle della Aston Martin. Il tutto a pochi giorni da Monza dove i tifosi italiani si aspettano qualcosa di più, se non altro un piazzamento dignitoso, una prestazione battagliera.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 339 11 Sergio Perez Red Bull 201 14 Fernando Alonso Aston Martin 168 44 Lewis Hamilton Mercedes 156 55 Carlos Sainz Ferrari 102 16 Charles Leclerc Ferrari 99 63 George Russell Mercees 99 4 Lando Norris McLaren

75 18 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 37 31 Esteban Ocon Alpine 36 81 Oscar Piastri McLaren 36 23 Alexander Albon Williams 15 9 Nico Hulkenberg Haas 9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 3 20 Kevin Magnussen Haas 2 2 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 0 40 Liam Lawson Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 540 Mercedes W14E Performance Mercedes 255 Aston Martin AMR23 Mercedes 215 Ferrari SF-23 Ferrari 201 McLaren MCL60 Mercedes 111 Alpine A523 Renault 73 Williams FW45

Mercedes 15 Haas VF-23

Ferrari 11 Alfa Romeo C43 Ferrari 9 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 3