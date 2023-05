Solito dominio delle Red Bull nel GP d’Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, ancora un doppietta con Leclerc al terzo posto

Segnali di ripresa per la Ferrari che chiude il fine settimana in Azerbaijan con un bilancio sicuramente migliore rispetto a quello dei primi tre gran premi stagionali.

Sul circuito di Baku arrivano il terzo posto di Charles Leclerc che conquista anche due pole position e un buon quinto posto di Carlos Sainz. Punti da raccogliere con soddisfazione se si considera che la Red Bull, ancora una volta sui due gradini più alti del podio sembra quasi correre per altro sport.

F1, Baku: il solito dominio della Red Bull

Impressionante, quasi irritante la superiorità della Red Bull che vince ancora una volta e chiude con la sua quarta doppietta in quattro gare puntando alla solita raffica di record.

Il dato più significativo di questo appuntamento conferma quanto già visto lo scorso anno. E dunque che la Ferrari può dire la sua, a tratti persino fare la voce grossa, sul giro secco, in prova e in qualifica. Ma in gara non c’è spazio per un confronto alla pari. La superiorità della Red Bull è impressionante.

Leclerc parte bene, cerca di prendere un minimo di spazio lasciandosi alle spalle Verstappen: ma in quattro giri l’olandese è già davanti, e poco dopo l’unico che regge il suo ritmo è il compagno di scuderia Sergio Perez.

Ordine d’arrivo e classifica generale

Alla Ferrari non resta altro che continuare a spingere al massimo, magari affittare qualche stregone per un rito voodoo che possa rallentare gli avversari. Ma gli incantesimi potrebbero anche non bastare. Verstappen e Perez corrono testa a testa sulla base di pochi dettagli e a vincere è il messicano che dopo una safety car per un incidente occorso a DeVries.

Il messicano prende il comando al decimo giro e regge la leadership fino alla fine. Il margine di vantaggio della Red Bull aumenta giro dopo giro e l’unica vera lotta è per le posizioni di rincalzo.

Leclerc è ammirevole. Conquista anche un ottimo giro veloce per chiudere davanti ad Alonso, quarto, e a Sainz.

La Ferrari rialza la testa: soprattutto nei confronti di Aston Martin e Mercedes. Un copione identico a quanto visto in Australia, pur con un copione molto meno scopiettante e con un podio invertito. Verstappen si conferma saldamente al comando del Mondiale, con Leclerc che recupera parecchie posizioni in classifica mondiale così come la Ferrari nel mondiale costruttori. Ed è un buon segnale che adesso dovrà essere confermato dalle prossime gare. A cominciare dalla prossima, attesissima gara in programma sul nuovo e bellissimo circuito di Miami, domenica prossima.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 93 11 Sergio Perez Red Bull 87 14 Fernando Alonso Aston Martin 60 44 Lewis Hamilton Mercedes 48 55 Carlos Sainz Ferrari 34 16 Charles Leclerc Ferrari 28 63 George Russell Mercees 28 18 Lance Stroll Aston Martin 27 4 Lando Norris McLaren

10 27 Nico Hulkenberg Haas 6 81 Oscar Piastri McLaren 4 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 31 Esteban Ocon Alpine 4 10 Pierre Gasly Alpine 4 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 2 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 20 Kevin Magnussen Haas 1 23 Alexander Albon Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 2 Logan Sargeant Williams 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 180 Aston Martin AMR23 Mercedes 87 Mercedes W14E Performance Mercedes 76 Ferrari SF-23 Ferrari 62 McLaren MCL60 Mercedes 14 Alpine A523 Renault 8 Haas VF-23

Ferrari 7 Alfa Romeo C43 Ferrari 6 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 2 Williams FW45

Mercedes 1