In Formula 1 ancora una doppietta della Red Bull in Arabia Saudita con la vittoria di Perez, Ferrari a punti ma senza entusiasmo. Podio tolto e poi riconsegnato ad Alonso

Monologo Red Bull anche in Arabia Saudita sul circuito cittadino di Jeddah. La scuderia campione del mondo vince con Perez e piazza Verstappen al secondo posto, protagonista di una rimonta stellare dal 15esimo posto in griglia di partenza.

Ferrari senza slanci: un sesto e un settimo posto rispettivamente per Sainz e Leclerc alle spalle di Alonso e delle Mercedes di Russell ed Hamilton.

F1 Arabia Saudita, vince Perez

Anche il Gran Premio di Jeddah di Formula 1 si riduce a un noioso monologo con la Red Bull nei panni della protagonista assoluta. Sergio Perez viene bruciato da Alonso che viene penalizzato di cinque secondi per un errore di posizionamento. All’inizio tra i due è una bella lotta: ma una volta al comando, dopo soli quattro giri, il messicano conduce senza errori né sbavature fino al termine del Gran Premio. Cinquanta giri di dominio assoluto.

Rimonta Verstappen

Alle sue spalle, mentre ci si attendono colpi di scena e qualche strategia che possa mescolare le carte in un circuito dove superare è difficilissimo, lo spettacolo langue. Se non fosse per Max Verstappen che parte dalla 15esima posizione in griglia di partenza, penalizzato per la sostituzione del semiasse e rimonta tutto il distacco in una ventina di giri, c’è davvero poco da divertirsi.

Fernando Alonso è l’unico che riesce in qualche modo a mettersi in evidenza. Tutti gli altri sembrano viaggiare con il freno a mano rispetto a una Red Bull straripante. Distacchi abissali…

F1 Arabia Saudita: ordine d’arrivo e classifica generale

Stroll rompe, la Ferrari galleggia in modo anonimo e deludente tra sesta e settima posizione alle spalle anche delle Mercedes di Russell e Hamilton. Alonso si vede prima tolto e poi riconsegnato – dopo molte ore di camera di consiglio – il terzo posto. Per lo spagnolo è il podio numero #100 in carriera, il secondo nelle sue prime due gare di questa stagione con la Aston Martin.

Male la Ferrari

Si fa presto a dire mal comune e mezzo gaudio. Se è vero che tutte le scuderie sembrano essere in netto ritardo rispetto ai campioni del mondo, assolutamente inavvicinabili, la prestazione della Ferrari è largamente al di sotto delle aspettative.

Lo dimostra un eloquente passaggio di Charles Leclerc alla fine della gara nel team radio: “Siamo davvero troppo in ritardo. Così è una m****” poi ribadito anche a microfoni aperti. Autocritica spietata a Maranello per un’auto davvero poco performante.

Perez conquista con merito la vittoria senza strategie di scuderia: Verstappen, dopo la vittoria in Bahrain, ‘si accontenta’ di un secondo posta. Ma strappa il giro veloce che gli vale la prima posizione in classifica generale.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 44 11 Sergio Perez Red Bull 43 14 Fernando Alonso Aston Martin 30 55 Carlos Sainz Ferrari 20 44 Lewis Hamilton Mercedes 20 63 George Russell Mercees 18 18 Lance Stroll Aston Martin 8 16 Charles Leclerc Ferrari 6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 10 Pierre Gasly Alpine 4 31 Esteban Ocon Alpine 4 23 Alexander Albon Williams 1 20 Kevin Magnussen Haas 1 81 Oscar Piastri McLaren 4 Lando Norris McLaren

21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 Logan Sargeant Williams 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 27 Nico Hulkenberg Haas

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 87 Aston Martin AMR23 Mercedes 38 Mercedes W14E Performance Mercedes 38 Ferrari SF-23 Ferrari 26 Alpine A523 Renault 8 Alfa Romeo C43 Ferrari 4 Williams FW45

Mercedes 1 Haas VF-23

Ferrari 1 McLaren MCL60 Mercedes AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda

Prossimo appuntamento a Melbourne, circuito Albert Park, il 2 aprile. Distanze ancora troppo ampie e troppo poco tempo per sperare in un qualche recupero della Ferrari.

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen - Red Bull GP Arabia Saudita Jeddah Sergio Perez - Red Bull GP Australia Albert Park Melbourne 2 aprile GP Azerbaijan Baku 30 aprile GP Miami Miami 7 maggio GP Emilia Romagna Imola 21 maggio GP Monaco Montecarlo 28 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 4 giugno GP Canada Montreal 18 giugno GP Austria Red Bull Ring 2 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 9 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 23 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 30 luglio GP Olanda Zandvoort 27 agosto GP Italia Monza 3 settembre GP Singapore Singapore 17 settembre GP Giappone Suzuka 24 settembre GP Qatar Losail 8 ottobre GP Stati Uniti Austin 22 ottobre GP Messico Città del Messico 29 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 5 novembre GP Las Vegas Las Vegas 18 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 26 novembre