Verstappen vince anche a Miami. Ferrari deludenti: Sainz quinto, Leclerc settimo.

Tutte le classifiche aggiornate e il calendario

Dovremo farci l’abitudine. Nemmeno la solita discreta performance della Ferrari nelle qualifiche può illudere più di tanto. Perché le Rosse sprofondano di fronte al passo gara stellare delle Red Bull.

E nemmeno l’handicap di una partenza dalla terza fila sembra rallentare Max Verstappen. Che anzi… ne approfitta per conquistare la sua terza vittoria stagionale, diversa dalle precedenti: perché conquistata con una rimonta bruciante.

F1 Miami, doppietta Red Bull: vince Verstappen

Sta già cominciando ad annoiare questo mondiale di Formula 1 che in cinque gran premi offre la quarta doppietta Red Bull in cinque are e la terza vittoria del campione mondiale in carica Max Verstappen.

Una supremazia tanto netta quanto irritante della scuderia anglo-austriaca alla quale non resta che tagliare le gomme ai box. Ma tale è la superiorità che probabilmente vincerebbe anche su mozzi e cerchioni.

Con Sergio Perez che difende la pole position alla prima curva e Verstappen per una volta costretto a seguire gli scarichi delle auto che lo precedono, ci si attende qualcosa di diverso. Inutilmente. Sainz riesce nella prima fase a tenere la posizione alle spalle di Perez e Alonso mentre alle sue spalle l’olandese comincia la sua rimonta.

Ordine d’arrivo e classifica generale

Verstappen attende la prima sosta di Perez e completa la sua mission, decisamente non impossible, dopo soli venti giri rimontando nove posizioni, conquistando il vertice della classifica e lasciando gli avversari a litigarsi gli avanzi.

Nemmeno un mezzo pasticcio dei meccanici Red Bull all’ultimo pit-stop aiuta lo spettacolo. Verstappen perde qualche istante prezioso ed è costretto a riprendere la scia di Perez che viene superato in tromba in soli tre giri per conquistare la vittoria e il punto addizionale del giro veloce. Perez che forse rimpiange una strategia troppo conservativa, si inchina. Ma il ritmo di Verstappen era davvero insostenibile anche per lui. Terzo sul podio che è una ulteriore conferma Fernando Alonso. Poi Russell, Sainz, Hamilton e Leclerc con le Ferrari di nuovo considerevolmente ridimensionate.

Red Bull cinque vittorie e nove podi in dieci gare. Verstappen con questa vittoria completa un intero anno solare da leader assoluto del Mondiale. L’ultimo a stargli davanti era stato Leclerc. Un anno…ma sembra passata una vita.

La F1 si trasferisce in Europa, prossimo attesissimo appuntamento – soprattutto per i tifosi Ferrari – a Imola, domenica 21 maggio.

Vedi il calendario F1

Vedi anche: F1 a Baku l’unico podio Ferrari di quest’anno

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen - Red Bull GP Arabia Saudita Jeddah Sergio Perez - Red Bull GP Australia Albert Park Melbourne Max Verstappen GP Azerbaijan Baku Sergio Perez GP Miami Miami Max Verstappen GP Emilia Romagna Imola 21 maggio GP Monaco Montecarlo 28 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 4 giugno GP Canada Montreal 18 giugno GP Austria Red Bull Ring 2 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 9 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 23 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 30 luglio GP Olanda Zandvoort 27 agosto GP Italia Monza 3 settembre GP Singapore Singapore 17 settembre GP Giappone Suzuka 24 settembre GP Qatar Losail 8 ottobre GP Stati Uniti Austin 22 ottobre GP Messico Città del Messico 29 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 5 novembre GP Las Vegas Las Vegas 18 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 26 novembre

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 119 11 Sergio Perez Red Bull 105 14 Fernando Alonso Aston Martin 75 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 55 Carlos Sainz Ferrari 44 63 George Russell Mercees 40 16 Charles Leclerc Ferrari 34 18 Lance Stroll Aston Martin 27 4 Lando Norris McLaren

10 10 Pierre Gasly Alpine 8 27 Nico Hulkenberg Haas 6 31 Esteban Ocon Alpine 6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 81 Oscar Piastri McLaren 4 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 2 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 20 Kevin Magnussen Haas 2 23 Alexander Albon Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 2 Logan Sargeant Williams 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 224 Aston Martin AMR23 Mercedes 102 Mercedes W14E Performance Mercedes 96 Ferrari SF-23 Ferrari 78 McLaren MCL60 Mercedes 14 Alpine A523 Renault 14 Haas VF-23

Ferrari 8 Alfa Romeo C43 Ferrari 6 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 2 Williams FW45

Mercedes 1