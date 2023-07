Settima vittoria consecutiva per Max Verstappen al termine del solito GP di F1 in Ungheria dominato dall’inizio alla fine

L’impressione è letteralmente quella di un altro sport. Quello cui sono iscritti la Red Bull e Max Verstappen. Un po’ come se in una corsa automobilistica quello che vince girasse in F1 e tutti gli altri in go-kart, o quanto meno in F2.

Si è già detto e scritto moltissimo dell’inutile esercizio di dominio della Red Bull in un Mondiale F1 francamente noioso e che nulla e nessuno potranno mai togliere alla scuderia e al pilota campioni in carica.

F1 Ungheria, Verstappen: tanto per cambiare

Anche all’Hungaroring di Budapest Verstappen domina la scena senza incertezze dal primo sorpasso fino alla bandiera a scacchi lasciando a tutti gli altri un affannoso ruolo da comprimari. Per l’olandese è la settima vittoria consecutiva, la 12esima se si considerano anche quelle della coda della scorsa stagione. Dodici vittorie che sono anche il nuovo ed ennesimo record da battere rilanciato dalla Red Bull e strappato alla McLare-Honda del 1988 di Prost e Ayrton Senna.

Dati che non lasciano spazio ad alcuna speranza per piloti e scuderie avversari. Il tutto in un contesto davvero povero, quasi sconfortante nel quale la Ferrari non riesce nemmeno a vivere uno dei quei pomeriggi un po’ meno pesanti che se non altro in passato avevano portato qualcosina: un podio, qualche punto.

Superato Hamilton, che partiva dalla pole position, Max Verstappen corre per conto proprio fino alla fine rifilando 33” di gap a un ottimo Lando Norris, protagonista della più importante e forse impresa ‘normale’ di questo appuntamento.

La corsa di ‘quelli normali’

Detto dello splendido secondo posto di Lando Norris, che compie anche il più importante salto in classifica di queste ultime settimane, va sottolineata la perentoria rimonta del compagno di scuderia di Verstappen Sergio Perez che risale dalla nona alla terza posizione anche se con quel bolide da lui non ci aspetterebbe niente di meno che il secondo posto. Sempre e comunque.

Bella rimonta anche quella di George Russell che riporta la sua Mercedes in zona punti, al sesto posto, alle spalle del compagno di scuderia Hamilton, quarto, e di Oscar Piastri, brillante al quinto posto con la seconda McLaren.

Sconsolato Toto Wolff al termine del gran premio: “Dobbiamo accontentarci, i piazzamenti, la pole position, puntiamo al meglio ma di fatto stiamo raccogliendo quello che lasciano. Max e la Red Bull hanno un ritmo insostenibile per tutti. Anche per noi…”

Figuriamoci per la Ferrari… Che non è mai in gara e chiude con il settimo e l’ottavo posto rispettivamente di Leclerc e Sainz. Un bilancio mediocre oltreché deludente.

C’era attesa per il ritorno in pista di Daniel Ricciardo, chiamato al capezzale di un Aplha Tauri ultima nella classifica scuderie con due soli punticini portati da Tsunoda: l’australiano chiude con un 13esimo posto che è comunque molto meglio di quanto messo a segno da Nyck De Vries.

Sperare che le cose possano cambiare in pochi giorni è impossibile. Ma domenica si torna in pista in Belgio, su uno dei tracciati preferiti di Verstappen, estremamente congeniale alla Red Bull. Chissà come andrà a finire….

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 281 11 Sergio Perez Red Bull 171 14 Fernando Alonso Aston Martin 139 44 Lewis Hamilton Mercedes 133 63 George Russell Mercees 90 55 Carlos Sainz Ferrari 87 16 Charles Leclerc Ferrari 80 4 Lando Norris McLaren

60 18 Lance Stroll Aston Martin 45 31 Esteban Ocon Alpine 31 81 Oscar Piastri McLaren 27 10 Pierre Gasly Alpine 16 23 Alexander Albon Williams 11 27 Nico Hulkenberg Haas 9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 20 Kevin Magnussen Haas 2 2 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 452 Mercedes W14E Performance Mercedes 223 Aston Martin AMR23 Mercedes 184 Ferrari SF-23 Ferrari 167 McLaren MCL60 Mercedes 87 Alpine A523 Renault 47 Williams FW45

Mercedes 11 Haas VF-23

Ferrari 11 Alfa Romeo C43 Ferrari 9 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 2