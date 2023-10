Ennesimo trionfo di Verstappen e Red Bull con un terzo posto di Charles Leclerc che rafforza il terzo posto Ferrari nella classifica costruttori

Non c’è storia nemmeno in Messico. Una vittoria nettissima quella di Max Verstappen che guida praticamente da solo evitando le insidie di un paio di interruzioni e di altrettante ripartenze.

Alle spalle dell’olandese uno straordinario Lewis Hamilton e Charles Leclerc, terzo con la prima delle due Ferrari. Quarto Carlos Sainz che difende la posizione dal prepotente ritorno di Norris.

F1 Messico, 16esima vittoria di Verstappen

In una stagione del genere, dominata dall’inizio alla fine e all’insegna dei record, mancava giusto un altro record per rendere unica e forse irripetibile anche per il futuro la stagione della Red Bull e di Max Verstappen. L’olandese conquista la 16esima vittoria della stagione dominando migliorando il primato della scorsa stagione quando si era ‘accontentato’ di 15 vittorie.

Una corsa solitaria quella di Verstappen: partenza strepitosa, con la quale l’olandese si infila tra Sainz e Leclerc, che partita dalla pole position, per prendersi la traiettoria interna della curva 1. Ma quattro auto sono troppe: e quella di Perez, che sceglie una traiettoria esterna, finisce per causare una collisione. Per il messicano la gara più importante, quella davanti al pubblico di casa, finisce: per Leclerc, che riparte dai box con un’ala danneggiata, riprende.

Verstappen, ennesimo dominio

Da lì in poi Verstappen non sbaglia assolutamente niente, nella gestione della gara e delle gomme gestendo il suo vantaggio con estrema intelligenza. Tra le vetture di testa a sorpresa c’è anche quella di Ricciardo che almeno inizialmente cerca di restare aggrappato alle prime posizioni. Ferrari alle spalle di Verstappen per un bel pezzo. Poi a poco a poco il ritmo di Hamilton prevale.

Nonostante la macchina danneggiata, Leclerc riesce a tenere il passo per molto tempo per lo meno davanti ad Hamilton con Verstappen assolutamente irraggiungibile.

A metà gara altra bandiera rossa per un incidente di Magnusson che stampa la sua Haas alla curva 9 a causa di un guasto alla sospensione. Macchine allineate e nuova partenza dopo 22 giri.

A Singapore l’unica vittoria della Ferrari di quest’anno

La Ferrari in classifica

Verstappen riparte per fare di nuovo il vuoto. La vera gara è alle sue spalle: e Lewis Hamilton a poco a poco prevale andando ad attaccare Leclerc in uno dei momenti più entusiasmanti della corsa al 40esimo giro con un sorpasso molto spettacolare.

Migliori le condizioni della Mercedes che a poco a poco prende distacco mentre Verstappen si isola a un ritmo impressionante.

I vantaggi si cristallizzano e la Ferrari semplicemente non è all’altezza né della Red Bull né della Mercedes. E da lì in poi la gara diventa interessanti solo per i comprimari.

Dietro a Verstappen ed Hamilton scivolano le due Ferrari seguite da Norris, protagonista forse del più bel sorpasso di giornata su Ricciardo, che si piazza settimo, alle spalle di Russell, per la prima volta a punti questa stagione, miglior risultato stagionale di Alpha Tauri. A punti anche Piastri, Albon e Ocon.

La giornata della Ferrari vale 27 punti: molto rispetto alla McLaren e una enormità rispetto alla Aston Martin protagonista di una domenica fallimentare, con Fernando Alonso che si ritira poco dopo la seconda partenza e Lance Stroll, anche lui fuori dopo un contatto con Valtteri Bottas.

Leclerc finisce sotto indagine per avere guidato con l’auto danneggiata: nessuna conseguenza. Si corre anche domenica prossima, in Brasile al circuito di Interlagoso di Sao Paulo.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 491 11 Sergio Perez Red Bull 240 44 Lewis Hamilton Mercedes 220 14 Fernando Alonso Aston Martin 183 55 Carlos Sainz Ferrari 183 4 Lando Norris McLaren

169 16 Charles Leclerc Ferrari 166 63 George Russell Mercees 151 81 Oscar Piastri McLaren 87 10 Pierre Gasly Alpine 56 18 Lance Stroll Aston Martin 53 31 Esteban Ocon Alpine 45 23 Alexander Albon Williams 27 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 9 Nico Hulkenberg Haas 9 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 8 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 6 20 Kevin Magnussen Haas 3 40 Liam Lawson Alpha Tauri 2 2 Logan Sargeant Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 731 Mercedes W14E Performance Mercedes 371 Ferrari SF-23 Ferrari 349 McLaren MCL60 Mercedes 256 Aston Martin AMR23 Mercedes 236 Alpine A523 Renault 101 Williams FW45

Mercedes 28 Haas VF-23

Ferrari 16 Alfa Romeo C43 Ferrari 16 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 12