Dopo il successo di Sainz a Singapore, Max Verstappen torna al successo in Giappone, Red Bull che conquista il titolo costruttori

La vittoria di Max Verstappen in Giappone riporta la trama del campionato mondiale di Formula 1 alle abituali consuetudini.

Un dominio assoluto che consegna alla Red Bull i punti necessari per conquistare con larghissimo anticipo il titolo costruttori. Sei gare prima della fine del mondiale.

F1 Giappone, vince Verstappen

Per Max Verstappen è la tredicesima vittoria stagionale sui 16 gran premi disputati fin qui. Qualcosa di più di un semplice dominio. E il titolo costruttori arriva indipendentemente dalla prestazione di Sergio Perez, costretto al ritiro al termine di una gara da dimenticare.

Non memorabile la giornata nemmeno per le Ferrari che dopo la bella vittoria di Singapore finiscono giù dal podio a vantaggio delle due McLaren. Quarto Leclerc, solo sesto Carlos Sainz.

Verstappen dunque si lascia definitivamente alle spalle il week-end di Singapore con una corsa senza difficoltà e condotta in solitudine: partenza brillante quella dell’olandese che si tiene tutti alle spalle e gestisce la leadership senza grandi incertezze.

F1 Giappone, la corsa di Suzuka

Se Verstappen non si fa mai mettere in discussione, il duello è quello tra la Ferrari e la McLaren, aggressiva solo nei primi giri, soprattutto con Piastri. Ma poi costretta a guardarsi le spalle dagli attacchi del monegasco che fino alla fine tenta in tutte le maniere di portarsi sul podio. Senza riuscirci.

Alle spalle di Max Verstappen arriva Lando Norris, secondo grazie anche a qualche imprudenza di troppo di Oscar Piastri, terzo e al suo primo podio in carriera. Altro duello interessante è quello tra Ferrari e Mercedes per la piazza d’onore tra i costruttori che la Red Bull vince per la sesta volta. I piazzamenti di Leclerc e Sainz rosicchiano qualche altro punto alle Frecce d’Argento con Hamilton quinto e Russell solo settimo scavalcato nel finale proprio da Sainz.

Malissimo Perez: prima compromette la gara attaccando Hamilton e uscendone con la macchina danneggiata. Poi rientra in pista accumula penalità, danneggia Magnussen, rientra ai box. Torna ancora una volta in pista per ritirarsi definitivamente. Cosa che non impedisce alla Red Bull di portare a casa il primo trofeo stagionale in attesa della scontata riconferma di Verstappen campione del mondo.

Le parole di Leclerc e Sainz

Charles Leclerc si accontenta del quarto posto e vede il bicchiere mezzo pieno: “Bene il soprasso su Russell, bene nel complesso perché prevedevamo il ritorno in forze di Red Bulle Verstappen e fare di meglio era difficile. La McLaren non può essere una sorpresa: anche a Silverstone andavano molto forte su una pista simile a questa. Vedremo se si confermano in Qatar: se riescono ad arrivare davanti anche lì allora diventa più difficile, ma al momento non sono preoccupato”.

Carlos Sainz dopo la splendida vittoria di Singapore avrebbe voluto fare di più: “Sono abbastanza contento della partenza e del passo gara. É stato un weekend difficile ma abbiamo avuto un buon ritmo in generale. Forse sono stato un po’ sacrificato rispetto a Leclerc ma prendiamo quello che c’è di buono i punti e il saldo attivo con la Mercedes…”

Prossimo appuntamento in Qatar sul circuito di Losail l’8 ottobre.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 400 11 Sergio Perez Red Bull 223 44 Lewis Hamilton Mercedes 190 14 Fernando Alonso Aston Martin 174 55 Carlos Sainz Ferrari 150 16 Charles Leclerc Ferrari 135 63 George Russell Mercees 115 4 Lando Norris McLaren

115 81 Oscar Piastri McLaren 57 18 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 46 31 Esteban Ocon Alpine 38 23 Alexander Albon Williams 21 9 Nico Hulkenberg Haas 9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 3 20 Kevin Magnussen Haas 3 40 Liam Lawson Alpha Tauri 2 2 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 623 Mercedes W14E Performance Mercedes 305 Ferrari SF-23 Ferrari 285 Aston Martin AMR23 Mercedes 221 McLaren MCL60 Mercedes 172 Alpine A523 Renault 84 Williams FW45

Mercedes 21 Haas VF-23

Ferrari 12 Alfa Romeo C43 Ferrari 10 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 5