Max Verstappen conquista la 18esima vittoria stagionale con una gara trionfale, spettacoloso secondo posto di Leclerc

Max Verstappen supera una penalizzazione, un danno alla vettura e conquista a pieno titolo anche il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, 18esimo alloro della stagione, davanti a Charles Leclerc, giudicato il migliore in gara, grazie a uno splendido sorpasso su Sergio Perez all’ultimo giro.

Un secondo posto importantissimo quello di Leclerc che vale molto insieme al piazzamento di Carlos Sainz, un buon sesto posto, che conferma la Ferrari al terzo posto assoluto nella classifica costruttori anche in considerazione di una giornata molto opaca della McLaren che aveva effettuato una bella rincorsa nelle ultime prove.

F1 Las Vegas, vince Verstappen davanti a Leclerc

Partenza animatissima con Verstappen e Leclerc che si toccano, alle loro spalle Alonso va in testa coda innescando una incredibile carambola che coinvolge anche Bottas, Perez e Sainz. Verstappen viene penalizzato, la sua Red Bull esce con qualche ammaccatura e un danno evidente. Leclerc ne approfitta ponendosi al comando e cercando di imporre un buon ritmo

Una prima safety car virtuale annulla di fatto i primi giri ma poi è Norris a finire fuori pista coinvolgendo anche il compagno di squadra Oscar Piastri. Altra safety car con Norris che scende indenne dalla sua vettura distrutta. Altra safety car e altri giri annullati.

Alla ripresa della corsa Verstappen davanti ha già cominciato a dettare legge accumulando un vantaggio che di giro in giro si fa anche piuttosto insistente per annullare le conseguenze della penalità: una scelta azzeccata quella dell’olandese con tanto di sberleffo a direzione di gara e steward… “salutatemeli caramente…” dice il pilota in team radio.

Las Vegas, gran premio vivace e spettacolare

Quando le gomme cominciano a dare meno garanzie, Verstappen vede il suo vantaggio diminuire consentendo a Leclerc un bell’attacco subito prima della sosta del battistrada. Gomme nuove e penalità scontata, Verstappen si pone sulle tracce di Leclerc in un gioco non facile di sorpassi e doppiaggi dalla quale il campione del mondo si divincola brillantemente.

Si ricomincia con un bel duello tra Verstappen e Russell: altro contatto, e danni per la Red Bull che richiama una nuova safety car. Quando la gara riprende al 29esimo giro, poco oltre la metà del programma, Russell subisce una penalità di cinque secondi e Verstappen si invola seguito da Leclerc e Perez. Il messicano sembra avere il sopravvento puntando alla doppieta ma Leclerc non si scolla dando vita a uno dei duelli più bello e intensi di tutto il mondiale.

Con Verstappen ormai in pieno controllo gli occhi sono tutti puntati su Leclerc che il vero capolavoro lo fa all’ultima curva dell’ultimo giro per chiudere e secondo con un decimo di secondo di vantaggio su Perez. Una gran soddisfazione per Leclerc e Ferrari dopo la sforunatissima gara in Brasile. A seguire Russell, che con la penalità finisce ottavo, alle spalle di Ocon, Stroll, Sainz ed Hamilton e davanti ad Alonso e Piastri che completano la Top 10.

Con Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg costretti al ritiro con problemi tecnici negli ultimi giri.

Domenica il gran finale di un Mondiale F1 mai così netto e definito da margini immensi. Ultima tappa ad Abu Dhabi sul circuito del Yas Marina.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 549 11 Sergio Perez Red Bull 273 44 Lewis Hamilton Mercedes 232 55 Carlos Sainz Ferrari 200 14 Fernando Alonso Aston Martin 200 4 Lando Norris McLaren

195 16 Charles Leclerc Ferrari 188 63 George Russell Mercees 160 81 Oscar Piastri McLaren 89 18 Lance Stroll Aston Martin 73 10 Pierre Gasly Alpine 62 31 Esteban Ocon Alpine 58 23 Alexander Albon Williams 27 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 9 Nico Hulkenberg Haas 9 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 6 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 20 Kevin Magnussen Haas 3 40 Liam Lawson Alpha Tauri 2 2 Logan Sargeant Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 822 Mercedes W14E Performance Mercedes 392 Ferrari SF-23 Ferrari 388 McLaren MCL60 Mercedes 284 Aston Martin AMR23 Mercedes 273 Alpine A523 Renault 120 Williams FW45

Mercedes 28 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 21 Alfa Romeo C43 Ferrari 16 Haas VF-23

Ferrari 12