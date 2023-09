La Ferrari conquista il miglior risultato possibile, un ottimo terzo posto alle spalle di una Red Bull imbattibile

Vale la pena partire dalla fine, e dunque da un fiume di persone che irrompe in pista e festeggia sotto il podio il terzo posto di Carlos Sainz alle spalle della solita Red Bull e di Max Verstappen, alla sua decima vittoria di fila: record assoluto per la Formula 1.

Il colpo d’occhio dei tifosi della Ferrari è quasi consolatorio per una squadra che ‘si accontenta’ di un terzo posto che vale quasi quanto una vittoria alle spalle di un team semplicemente imbattibile.

F1 Monza, Verstappen e doppietta Red Bull

Serviva una impresa praticamente impossibile alla Ferrari per difendere il sogno di una prima posizione che la pole position di Carlos Sainz aveva reso attuale. Poi però bisogna fare i conti con la realtà: e la realtà dice che non c’è gara contro la Red Bull e nemmeno contro Verstappen assolutamente incontenibile.

La scuderia anglo-austriaca è irraggiungibile e si appresta a conquistare i titoli piloti e costruttori con larghissimo anticipo. Sainz culla il sogno di una vittoria solo per 15 giri. Parte bene, riesce a tenersi alle spalle l’olandese contando molto anche sulla protezione di Charles Leclerc alle sue spalle. Poi quando l’olandese decide di attaccare e di prendere il comando la narrativa del gran premio di fatto si chiude.

Tutto era nato con una partenza ritardata di una ventina di minuti a causa di un guasto al motore di Tsunoda: gran premio ridotto di un paio di giri.

La partenza delle due Ferrari è molto buona. Ma sul passo lungo la Red Bull è davvero incontenibile. Non c’è storia. Al 15esimo giro Verstappen si porta davanti e riduce il resto del gran premio d’Italia a un banale esercizio di superiorità assoluta.

La sua vittoria vale l’ennesimo record polverizzato. Verstappen scalza Vettel dal primato di numero di vittorie consecutive: che ora diventano dieci.

La festa del popolo della Ferrari

Ai tifosi della Ferrari, giunti in massa e pieni di speranze nello storico autodromo del parco, non resta altro che godersi lo show di una Rossa comunque competitiva, che si tiene alle spalle entrambe le Mercedes, scalciando molto più indietro le Aston Martin per riconquistare il terzo posto della classifica costruttori, l’obiettivo minimo stagionale.

Sainz e Leclerc per alcuni giri infiammano il pubblico con uno splendido duello che vale il podio: un testa a testa senza strategie né tattiche al termine del quale Sainz prevale. Salvo poi dover cedere il passo alla mostruosa rimonta di Sergio Perez, partito dalla quinta posizione ma bravo a conquistare la seconda posizione e a confermare un dominio che non è solo di Verstappen. A seguire Russell, Hamilton, l’ottimo Albon che replica la migliore prestazione stagionale con un eccellente settimo posto, con Norris, Alonso e Bottas a completare le prime dieci posizioni.

Le dichiarazioni di Sainz e Leclerc

Carlos Sainz felice: “Il terzo posto corona quello che è il mio fine settimana più bello della mia vita. La pole position e il podio. Ho dovuto correre in difesa, poi ho cercato di tenere testa alle Red Bull pagando molto in termini di tenuta delle gomme. Ma sono riuscito a portare al traguardo la macchina. Il duello con Leclerc è stato splendido, è sempre bello lottare con lui quando ne abbiamo la possibilità. Noi ci siamo divertiti… Ora però dobbiamo pensare a rendere ancora più competitiva la macchina. Siamo cresciuti rispetto all’Olanda, ma c’è ancora margine”.

Charles Leclerc sottolinea con soddisfazione i due piazzamenti alle spalle della Red Bull: “Contro di loro non c’è niente da fare. Abbiamo fatto il massimo. Potevo arrivare sul podio, lo ha fatto Carlos, per la scuderia va benissimo lo stesso. È stata una gara dura, molto faticosa negli ultimi giri perché io Perez e Sainz abbiamo spinto come dei matti. Ci siamo presi anche qualche rischio. Terzo e quarto va benissimo. Credo sia il miglior risultato possibile in questo momento…”

Per la Ferrari si tratta del terzo podio stagionale dopo quelli di Baku e Spa conquistati da Leclerc. Un salto importante nella classifica costruttori. Prossimo appuntamento a Singapore sul circuito di Marina Bay il 17 settembre.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 364 11 Sergio Perez Red Bull 219 14 Fernando Alonso Aston Martin 170 44 Lewis Hamilton Mercedes 164 55 Carlos Sainz Ferrari 117 16 Charles Leclerc Ferrari 111 63 George Russell Mercees 109 4 Lando Norris McLaren

107 18 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 37 31 Esteban Ocon Alpine 36 81 Oscar Piastri McLaren 36 23 Alexander Albon Williams 21 9 Nico Hulkenberg Haas 9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 3 20 Kevin Magnussen Haas 2 2 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 0 40 Liam Lawson Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 583 Mercedes W14E Performance Mercedes 273 Ferrari SF-23 Ferrari 228 Aston Martin AMR23 Mercedes 217 McLaren MCL60 Mercedes 115 Alpine A523 Renault 73 Williams FW45

Mercedes 21 Haas VF-23

Ferrari 11 Alfa Romeo C43 Ferrari 10 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 3