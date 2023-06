Prosegue anche in Canada il dominio assoluto delle Red Bull e di Max Verstappen al suo quarto successo consecutivo: Leclerc quarto seguito da Sainz

Il solito Max Verstappen, quarto successo di fila per il campione del mondo, sempre più isolato al comando di una classifica generale che ormai delinea il monologo dell’olandese.

È una vittoria significativa anche sotto l’aspetto statistico e numerico. Per la Red Bull è la vittoria numero 100, anche più significativa se si considera l’en-plein di successi di questa stagione. Per Max Verstappen è la vittoria n.41 in carriera, tante quante ne aveva raccolte Ayrton Senna. Anche sotto questo aspetto un successo simbolico.

F1 GP Canada, il solito monologo di Verstappen

Solita replica nella prestazione dell’olandese che parte dalla pole position, conserva la leadership fin dalla prima curva e di fatto non ha nemmeno bisogno di difenderla perché la sua Red Bull conduce una gara a sé, in solitudine e assoluto isolamento.

Sei vittorie nelle otto gare corse fin qui, vinte tutte dalla Red Bull, lasciando a tutti gli altri il ruolo dei comprimari con la regia disperatamente a caccia di immagini di un qualche interesse alle spalle di un leader inattaccabile.

Tutto sommato interessante il duello tra Alonso ed Hamilton che si affrontano a viso aperto fin dal primo giro. Hamilton parte meglio, Alonso lo passa alla distanza e conquista un podio preziosissimo, il sesto in otto gare, un bilancio che lo mette anche più in evidenza di Sergio Perez, solo sesto, che pure è più in alto di lui in classifica.

Ferrari giù dal podio

Ferrari appena sotto il podio in quella che si può considerare la miglior prestazione della rossa dall’inizio della stagione considerando soprattutto il buon ritmo gara di Leclerc, quarto e di Sainz, quinto. Oltre a una buona risposta delle gomme che fino a oggi erano uno degli elementi più deboli nella prestazione della scuderia di Maranello. Sono comunque punti importanti per la Ferrari nella classifica costruttori e tutto sommato ci si può accontentare, rimpiangendo le pessime qualifiche. Da questi dati tutto sommato si può ripartire. Nella speranza che i progressi proseguano.

Poche emozioni

Già detto del duello tra Alonso ed Hamilton, due sorpassi tra i pochissimi che meritano di essere sottolineati, il GP di Monaco offre davvero poco in termini di cronaca. Un avvio perfetto di Verstappen movimentato da un cordolo stompato da Sainz che rischia grosso nel difendersi da Sergio Perez ma alla fine si riprende una posizione importantissima per il futuro della sua gara. Il ritiro dopo sette giri di Sargeant, le problematiche tecniche di George Russell, che prima si stampa sul muro della chicane e poi al momento di ripartire soffre il ritiro proprio quando era riuscito a recuperare parecchie posizioni.

Il resto, come detto, è una pura questione numerica. E i numeri, nonostante la prestazione opaca di Sergio Perez danno assolutamente ragione alla Red Bull.

Prossimo appuntamento in casa della Red Bull, sul circuito di Zeltweg, nella Stiria austriaca. E tutto fa pensare che il dominio della casa anglo-austriaca sia destinato a continuare.

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen - Red Bull GP Arabia Saudita Jeddah Sergio Perez - Red Bull GP Australia Albert Park Melbourne Max Verstappen GP Azerbaijan Baku Sergio Perez GP Miami Miami Max Verstappen GP Emilia Romagna Imola Cancellato GP Monaco Montecarlo 28 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 4 giugno GP Canada Montreal 18 giugno GP Austria Red Bull Ring 2 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 9 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 23 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 30 luglio GP Olanda Zandvoort 27 agosto GP Italia Monza 3 settembre GP Singapore Singapore 17 settembre GP Giappone Suzuka 24 settembre GP Qatar Losail 8 ottobre GP Stati Uniti Austin 22 ottobre GP Messico Città del Messico 29 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 5 novembre GP Las Vegas Las Vegas 18 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 26 novembre

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 195 11 Sergio Perez Red Bull 126 14 Fernando Alonso Aston Martin 117 44 Lewis Hamilton Mercedes 102 55 Carlos Sainz Ferrari 68

63 George Russell Mercees 65

16 Charles Leclerc Ferrari 54 18 Lance Stroll Aston Martin 37 31 Esteban Ocon Alpine 29 10 Pierre Gasly Alpine 15

4 Lando Norris McLaren

12 23 Alexander Albon Williams 7 27 Nico Hulkenberg Haas 6 81 Oscar Piastri McLaren 5 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 20 Kevin Magnussen Haas 2 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 2 Logan Sargeant Williams 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 321 Aston Martin AMR23 Mercedes 167 Mercedes W14E Performance Mercedes 154 Ferrari SF-23 Ferrari 122 Alpine A523 Renault 44 McLaren MCL60 Mercedes 17 Haas VF-23

Ferrari 9 Alfa Romeo C43 Ferrari 8 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 7 Williams FW45

Mercedes 2