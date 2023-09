Capolavoro di Carlos Sainz che conquista la prima vittoria stagionale del 2023 in un Gran Premio perfetto

Vince Carlos Sainz. Vince la Ferrari che conquista la prima vittoria dell’anno al termine di un gran premio davvero straordinario e praticamente perfetto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto strategico.

Era l’ora. Una vittoria che rinvia, anche se solo di poco, la vittoria di Verstappen nel mondiale piloti, rilancia la Ferrari in quello costruttori e – cosa più importante – interrompe lo stucchevole dominio della Red Bull che fino a oggi aveva vinto tutte le corse dell’anno.

F1 Singapore, vince Carlos Sainz

Forte della partenza dalla pole position con Verstappen solo 11esimo in griglia a causa della sua disastrosa qualifica di ieri, Carlos Sainz non ha davvero sbagliato nulla. Brillante in partenza costante e continuo in gara; il gioco di squadra funziona fin dalla prima curva. Leclerc infila Russell mentre Sainz si invola in testa. Ma non è semplice. Su una pista insidiosissima e con Verstappen che parte immediatamente all’inseguimento le due rosse non possono permettere nemmeno un errore.

…E in effetti non ne commettono. Ottima la gestione delle gomme di Sainz con Leclerc che si mette a fare da tappo lasciando allo spagnolo tempo e spazio per gestire la gara con tranquillità, anche perché alle sue spalle Russell non riesce mai a farsi davvero pericoloso.

Una vittoria storica

Dopo l’ingresso della safety car al 20esimo giro, causato da un incidente alla Williams di Sargeant, la Red Bull si fa più aggressiva: Verstappen si trova improvvisamente secondo con Perez quarto. A rimetterci è Leclerc, rallentato dal traffico in pit lane. E qui succede l’impossibile: le Red Bull incredibilmente vengono superate, e a più riprese. Una scena mai vista quest’anno.

Sainz resiste a un timido attacco di Russell anche dopo che le Mercedes, con un ultimo azzardo, decide di approfittare di una virtual safety car per cambiare le gomme di entrambe le auto.

Mancano 19 giri al termine. Leclerc torna in zona podio ma le Mercedes in pochi giri si rifanno sotto con Sainz tallonato dalla McLaren di Norris. Un rischio che non paga, una strategia sbagliata considerando le difficoltà di sorpasso. Norris supera solo Leclerc ma rimane sulla scia di Norris fino all’ultimo quando incredibilmente rovina tutto… nel tentativo di attaccare sbaglia la staccata e finisce nelle barriere.

Grande rilancio in classifica

Sainz vince in solitudine con otto secondi di vantaggio davanti a Norris ed Hamilton: Leclerc è quarto, togliendosi la soddisfazione di mettere il muso davanti a Max Verstappen, solo quinto. A seguire Gasly (Alpine) e Piastri (McLaren). Maluccio Perez, ottavo. Da sottolineare la splendida prestazione di Liam Lawson, che alla sua terza presenza in un gran premio di Formula 1 conquista una nona posizione davvero straordinaria: bellissimo il suo duello con Verstappen che per superarlo deve sudare freddo.

La Ferrari torna a vincere dopo 434 giorni senza successi. La serie positiva di Verstappen, comunque ormai nella storia e da record assoluto, si ferma a dieci vittorie.

Per la Ferrari si tratta del quarto podio stagionale dopo quelli di Baku, Spa e conquistati da Leclerc, e quello di Monza, firmato da Leclerc. Importante il saldo attivo nella classifica costruttori consideranco che la Aston Martin stavolta va a secco, anche a causa dell’assenza di Stroll, costretto a star fuori dopo il drammatico incidente di ieri.

Domenica si corre di nuovo, in Giappone a Suzuka.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 374 11 Sergio Perez Red Bull 223 44 Lewis Hamilton Mercedes 180 14 Fernando Alonso Aston Martin 170 55 Carlos Sainz Ferrari 142 16 Charles Leclerc Ferrari 123 63 George Russell Mercees 109 4 Lando Norris McLaren

97 18 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 45 81 Oscar Piastri McLaren 42 31 Esteban Ocon Alpine 36 23 Alexander Albon Williams 21 9 Nico Hulkenberg Haas 9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 3 20 Kevin Magnussen Haas 3 40 Liam Lawson Alpha Tauri 2 2 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 597 Mercedes W14E Performance Mercedes 289 Ferrari SF-23 Ferrari 265 Aston Martin AMR23 Mercedes 217 McLaren MCL60 Mercedes 139 Alpine A523 Renault 81 Williams FW45

Mercedes 21 Haas VF-23

Ferrari 12 Alfa Romeo C43 Ferrari 10 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 5