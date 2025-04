Napoli scudetto 2025 quando e come. Le combinazioni

Quante partite deve vincere il Napoli per lo Scudetto? Dipende anche dall’Inter. Tutte le simulazioni e le possibilità.

Il Napoli è a pochi punti dalla vittoria del 4° scudetto della sua storia calcistica. Ma servono ancora alcune vittorie per vincere matematicamente la Serie A. Quante di preciso? 4 per non avere dubbi, ma il numero dipende anche dai risultati dell’Inter FC nelle ultime giornate di campionato.

E Le possibili combinazioni non escludono l’ipotesi di uno spareggio. Per chiarire meglio quanti punti servono al Napoli per vincere lo scudetto vediamo le simulazioni.

Napoli scudetto matematico se…

La prima opzione per la vittoria aritmetica dello scudetto come detto è che il Napoli vinca le 4 partite mancanti, totalizzando 12 punti. In questo caso sarebbe irraggiungibile per l’Internazionale che al momento si trova 3 punti sotto in classifica rispetto ai partenopei.

La seconda possibilità è che il Napoli ottenga 3 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 4 match. Questo significa fare 10 punti e anche nel caso in cui i nerazzurri ne facessero 12 nelle ultime 4 resterebbero dietro (a meno uno dai campani).

In tutti e due i casi sarebbe Napoli scudetto a distanza di 2 anni dall’ultimo, a prescindere dai risultati dei lombardi. In altre parole gli azzurri hanno il destino nelle proprio mani e potrebbero vincere aritmeticamente lo scudetto domenica 25 maggio.

Il Napoli vince lo scudetto prima se

Come anticipato in apertura la data dell’eventuale tricolore per gli azzurri dipende anche dai risultati Inter. Infatti se i nerazzurri non dovesse vincere le prossime 3 partite, allora il Napoli sarebbe campione d’Italia già il 18 maggio ottenendo 3 successi consecutivi nelle prossime gare contro Lecce, Genoa e Parma.

Questo scenario non è così impossibile visto il calendario dell’Inter impegnata in Champions contro il Barcellona e in Serie A (dove affronta nell’ordine Hellas Verona, Torino e Lazio). Addirittura se l’Inter dovesse fare solo 1 o 2 punti nelle prossime 2 gare (e il Napoli vincerle entrambe) lo scudetto azzurro potrebbe arrivare già domenica 11 maggio, ma questa ipotesi al momento è improbabile.

Spareggio scudetto Inter-Napoli

L’altra combinazione di risultati che prendiamo in esame porta a uno spareggio per la vittoria dello scudetto. Questa partita si giocherebbe solo in caso di arrivo a pari punti in classifica di Inter e Napoli in data da definire (probabilmente a inizio giugno) da parte della Lega Serie A.

E come si verifica questa possibilità? Nel caso in cui nelle ultime 4 giornate la squadra allenata da Simone Inzaghi ottiene 3 punti più di quella di Antonio Conte. Per esempio se l’Inter fa 4 vittorie e il Napoli 3 vittorie e una sconfitta. Oppure se l’Inter totalizza 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio) e il Napoli 7 (2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta) e via dicendo.

In caso di arrivo a pari punti quindi si giocherebbe in gara secca una vera e propria finale scudetto Napoli-Inter. La vincente di questo incontro diventerebbe campione d’Italia.

Il Napoli perde lo scudetto se…

L’ultima possibilità è lo scudetto all’Inter e si verifica sole se i nerazzurri nelle ultime 4 gare ottengono 4 o più punti rispetto al Napoli. Ad esempio se la squadra di Milano totalizza 12 punti (4 vittorie) e il Napoli 8 (2 successi e 2 pareggi). Oppure 10 punti nerazzurri e 6 dei campani e via dicendo.

In questi casi il Napoli perde lo scudetto e i nerazzurri festeggiano il loro 21esimo tricolore il 25 maggio. Ma le probabilità di questo finale di stagione calcistico ad oggi sono poche, anche se esistono.

In conclusione

Ricapitoliamo tutte le combinazioni che portano al Napoli scudetto 2025 aiutandoci con la seguente grafica (basta solo una di queste ipotesi per il tricolore azzurro).

Negli altri casi è:

spareggio se l’Inter recupera 3 punti al Napoli

Internazionale campione d’Italia se ottiene 4 o più punti dei campani.

Insomma, anche se ancora nulla è deciso, come potete intuire da tutte le nostre simulazioni le chance di vittoria scudetto del Napoli sono alte. Ma per la matematica l’Inter può ancora sperare in una rimonta.