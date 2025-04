L’Inter può vincere la Champions League 2025? I numeri dicono sì

Inter, possibilità e probabilità di vincere la Uefa Champions League. Ecco perché si può fare: ragioni e numeri.

A questo punto della stagione calcistica l’Inter può vincere la Champions? Ora è possibile, lo dimostrano i risultati ottenuti dai nerazzurri, la forza della rosa, la bravura del tecnico Inzaghi e le difficoltà delle possibili avversarie.

In questo articolo analizziamo questi aspetti e vi spieghiamo quante possibilità di vittoria ci sono davvero.

Inter può vincere la Champions? Ecco perché si

Sono principalmente 3 le ragioni, supportate dai numeri che ci portano a pensare che la vittoria dei nerazzurri è decisamente possibile. Approfondiamole una alla volta.

1) I risultati

L’Inter in Champions finora ha ottenuto 9 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle partite di fase campionato e ad eliminazione diretta giocate fin qui. L’ultimo successo fuori casa per 2-1 contro il Bayern Monaco, una delle favorite per la vittoria finale, è un’altra prova della forza nerazzurra. Basta pensare che i tedeschi non perdevano all’Allianz Arena da 22 partite in Europa.

2) Le difficoltà della avversarie

Per arrivare in finale e vincere la coppa delle grandi orecchie l’Internazionale Milano FC deve fare i conti con le altre squadre ancora in corsa per la vittoria. E qui arrivano altre buone notizie, visto che il Real Madrid campione in carica è quasi eliminato, dopo il 3-0 subito nell’andata dei quarti contro l’Arsenal. In caso di passaggio del turno a conti fatti rischiano di essere solo 2 le avversarie più temibili per la conquista del trofeo: il Barcellona (con cui l’Inter ha ottenuto risultati favorevoli nel recente passato) e il PSG (che non ha mia vinto la UCL).

3) Le capacità di giocatori e allenatore

L’ultimo motivo per cui l’Inter può vincere la Champions League 2025 è in realtà duplice:

la forza della formazione nerazzurra, forte nel collettivo ma anche nei singoli dall’attaccante e capitano Lautaro Martinez fino al portiere Sommer .

fino al portiere . la bravura dell’allenatore Simone Inzaghi: uno dei tecnici migliori d’Europa al momento, come conferma la recente vittoria della panchina d’oro in Italia.

E per tutte queste ragioni che le probabilità dell’Inter vincente in Champions sono in aumento.

L’Inter può vincere il triplete?

Per completare il discorso c’è un’altra domanda che sorge spontanea: l’Inter può fare il triplete? Anche in questo caso la risposta è si, le possibilità ci sono. Per chi non lo sapesse triplete stagionale significa vincere nello stesso anno oltre alla Champions League anche scudetto e Coppa Italia.

Detto della situazione in coppa campioni, anche in Serie A la squadra nerazzurra è prima in classifica e ha ottime chance di confermarsi campione d’Italia. Mentre in Coppa Italia al momento è in semifinale, quindi punta a vincere anche la coppa nazionale.

Insomma, l’Inter può vincere la Champions League e anche altri trofei come abbiamo visto. Ricordiamo che è da 15 anni che non ci riesce (l’ultima volta fu nel 2010). In caso di successo sarebbe la quarta UCL della storia nerazzurra, un sogno che a conti fatti potrebbe presto diventare realtà.