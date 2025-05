Inter in finale di Champions 2025. Dove e quando si gioca

Dove si fa la finale di Champions League? Stadio, prezzi biglietti e come acquistarli.

Dopo due anni, l’Inter torna in finale di Champions League. E lo fa nel modo più spettacolare possibile. Lo dimostra il risultato della semifinale di ritorno (vittoria 4-3 a San Siro contro il Barcellona) dopo il 3-3 dell’andata. Ma anche le emozioni vissute sul terreno di gioco a conferma della grande stagione dell’Inter in Champions.

E ora? Adesso c’è la finalissima da giocare sabato 31 maggio 2025, contro PSG o Arsenal, per provare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Dove si gioca la finale di Champions?

La sede della finale di UCL cambia ogni anno: è scelta dalla UEFA prima dell’inizio della competizione. Per la Champions 2024-25 lo stadio scelto per ospitare la finalissima è l’Allianz Stadium di Monaco di Baviera (in Germania). Un impianto moderno, da oltre 70.000 posti, che ha già ospitato grandi eventi calcistici internazionali e che sarà il teatro di questa sfida.

I tifosi nerazzurri che vogliono vedere la partita devono quindi andare a Monaco, città raggiungibile in auto o in aereo, dopo aver acquistato il tagliando per assistere all’evento.

Quanto costano i biglietti della finale di Champions?

I prezzi dei biglietti variano da 70 a 950 euro, e saranno distribuiti da Uefa e dai club finalisti. Le due squadre finaliste riceveranno ciascuna 18.000 biglietti. Quindi questa è la quota di biglietti che metterà in vendita l’Inter sul suo sito. I restanti biglietti potranno essere acquistati sul sito ufficiale della Uefa nella sezione ticket.

Nonostante i costi non proprio accessibili, la risposta dei tifosi nerazzurri sarà probabilmente calorosa: San Siro è stato sold out nella semifinale e tutto lascia pensare che molti seguiranno la squadra anche in trasferta per la partita più importante della stagione.

La finalissima di Champions League 2025 sarà preceduta da uno spettacolo musicale. Sul palco dell’Allianz Arena si esibiranno i Linkin Park, band rock di fama internazionale, in un pre-match show che promette di infiammare ulteriormente l’atmosfera prima del calcio d’inizio.

Inter in finale di Champions 2025 con merito

Come previsto da donnesulweb sport l’Inter può vincere la Champions 2024-25 e lo ha dimostrato ancora una volta nella doppia semifinale vinta contro gli spagnoli del Barcellona. La partita del ritorno in particolare è destinata a restare una delle più memorabili di sempre, non solo per il risultato ma per la qualità del gioco, la determinazione e il cuore messi in campo dai nerazzurri. Simone Inzaghi ha saputo costruire un gruppo solido e competitivo, capace di giocarsela con chiunque e vincere.

Ora però per entrare nella storia del club nerazzurro lo formazione di Inzaghi deve alzare il trofeo battendo l’avversario in finale. In caso contrario in molti potrebbero parlare di fallimento, vista l’eliminazione della Coppa Italia e il Napoli vicino alla vittoria dello scudetto in Serie A. Ma mentre continuano queste polemiche l’Inter conferma di essere una delle squadre più forti d’Europa. E questo non cambierà a prescindere dal risultato della finale di Monaco.