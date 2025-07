Semifinale Italia femminile Inghilterra Euro 2025. Quote, orario e analisi

Semifinali degli Europei femminili tra Italia e Inghilterra. Pronostico, dove vederla in tv, orario e analisi del match che vale la finale.

Martedì 22 luglio alle ore 21:00 si gioca la semifinale Italia femminile vs Inghilterra in diretta tv su Rai 2. Le azzurre sono arrivate fra le prime 4 squadre d’Europa battendo ai quarti la Norvegia mentre le Lioness hanno passato il turno precedente contro la Svezia. Ora però c’è in palio la finale del 27 luglio, ma solo una delle 2 squadre ci sarà. Ecco cosa aspettarsi da questa partita.

Semifinale Italia femminile Inghilterra: quote sbilanciate

Il pronostico dei bookmakers per l’incontro fra le azzurre e le inglesi è decisamente favorevole alla nazionale campione d’Europa in carica. Secondo le quote la vittoria delle giocatrici della nazionale di calcio italiana oscilla fra 5.75 e 6.25 volte la posta in palio. Tradotto se punti 10 con la vittoria della squadra di Soncin vinci 60 circa.

Il pareggio è dato fra 4.20 e 4.35, quindi non sarà facile arrivare ai supplementari per le azzurre secondo queste previsioni. Mentre il successo della squadra britannica paga fra 1,45 e 1,55 la puntata. In altre parole secondo i quotisti la squadra inglese è molto favorita, ma meno rispetto al match con la Spagna, quando le quote lasciavano ben poche chance all’Italia donne.

Italia vs Inghilterra analisi semifinale europei

Abbiamo parlato di tutti gli aspetti legati alle probabili formazioni e probabili i moduli di gioco, nel seguente video tratto dal nostro canale YouTube di presentazione della semifinale Italia femminile vs Inghilterra.

I precedenti tra Italia e Inghilterra femminile

Storicamente, i precedenti sorridono alla squadra inglese, ma in partite secche come le semifinali tutto può accadere. Le due nazionali si sono affrontate diverse volte negli ultimi anni tra amichevoli e tornei ufficiali, con risultati spesso tirati e decisi da episodi.

Nel percorso verso la finale di Euro 2025, ogni dettaglio farà la differenza: dalla gestione del ritmo alla lucidità sotto porta. Occhi puntati su Cristiana Girelli capocannoniere per l’Italia, mentre per l’Inghilterra attenzione massima a Lauren James e Lucy Bronze. Ma come sempre occhio anche ad eventuali altri nomi a sorpresa che potrebbero decidere l’esito della semifinale Italia femminile vs Inghilterra.

