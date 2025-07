Italia-Spagna: quote shock per le azzurre a Euro 2025

Italia femminile vs Spagna, ultima giornata girone B Euro 2025 in Tv. Il pronostico è tutto a favore delle Rojitas.

Italia-Spagna è la partita che chiude il gruppo B dell’europeo femminile, venerdì 11 luglio ore 21:00 su Rai 2. Per la nazionale donne è fondamentale per ottenere il passaggio del turno, ma di fronte c’è la squadra campione del mondo in carica e le quote non lasciano molte speranze.

Quote Italia-Spagna partita Euro 2025

La vittoria della formazione di Soncin è data a circa 10 volte la posta. Questo significa che puntando 10 euro se ne vincono circa 100 in caso di vittoria italiana. Mentre la vittoria della Spagna è a 1.25 (quindi non si vince quasi nulla in questo caso, esempio da 10 a 12,50 €). Il pareggio invece oscilla fra 5.75 e 6.25.

Tutto questo significa che i bookmakers hanno pochissima fiducia sulle possibilità dell’Italia di fare un risultato positivo. Ma nel calcio femminile tutto è possibile.

Italia-Spagna: combinazioni per il passaggio del turno

Sono 3 le possibili combinazioni con cui la nazionale di calcio femminile si qualifica ai quarti di finale degli europei:

una vittoria un pareggio una sconfitta senza subire troppi gol.

Approfondiamo quest’ultimo punto, visto che gli altri due sono intuitivi. Se l’Italia dovesse perdere l’incontro con le spagnole e il Portogallo battere il Belgio, nell’altro match del girone, le due squadre sarebbe a pari punti (4).

Quindi per decidere chi passa il turno si guarda alla differenza reti. Al momento favorevole alle azzurre (+1 contro il -5 portoghese), ma se le lusitane dovessero vincere con un paio di gol di scarto salirebbero a -3. E se l’Italia subisse 4 o 5 gol dalla Spagna sarebbe fuori dall’europeo. Eventualità difficile, ma non impossibile vista la forza delle avversarie.

Cosa deve fare l’Italia per fermare la Roja

In questo video sul nostro canale YouTube abbiamo analizzato cosa serve alle azzurre contro la Roja. Ma anche le probabili formazioni di Italia e Spagna per questo match.

Insomma, la missione è complicata, ma non impossibile: la chiave sarà l’equilibrio tra fase difensiva e ripartenze rapide. Servirà una prestazione di grande attenzione tattica, soprattutto nel contenere le esterne spagnole, capaci di creare superiorità numerica e occasioni da gol a ripetizione. Solo così, nonostante quote e previsioni nettamente sfavorevoli, la nazionale donne potrebbe ottenere un buon risultato contro la fortissima Spagna.

