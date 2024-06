In questa pagina tutte le ufficialità aggiornate delle squadre di Serie A femminile italiana. Nomi, ruoli e valori di mercato.

Sabato 1 luglio si apre il calciomercato serie A femminile 2024. Le trattative di mercato proseguiranno fino alle ore 20:00 di venerdì 30 agosto, salvo finestre possibili per le giocatrici libere e senza contratto. Qui trovi tutte le ufficializzazioni dei colpi già realizzati, ma anche il valore di mercato e il ruolo di ogni calciatrice. Inoltre, per ogni singolo club, il nome dell’allenatore nuovo o confermato a seconda dei casi. La lista è stilata in base all’ordine di classifica dell’ultimo campionato di calcio femminile.

ROMA (allenatore Alessandro Spugna, rinnovo)

Acquisti:

Verena Hanshaw (acquistata dall’Eintracht Francoforte) ruolo: difensore, valore di mercato attuale: 60.000 euro.

Cessioni:

Tinja-Riikka Korpela (contratto non rinnovato) ruolo: portiere, valore attuale: 25.000 euro

(ceduta al Colonia) ruolo: centrocampista, valore attuale: 50.000 euro Anja Sonstevold (fine carriera).

JUVENTUS (allenatore Massimiliano Canzi, nuovo)

Acquisti:

Paulina Krumbiegel (acquistata dall’Hoffenheim) ruolo: difensore, valore di mercato attuale: 125.000 euro.

Chiara Beccari (rientro dal prestito al Sassuolo) ruolo: attaccante, valore di mercato attuale: 100.000 euro

(primo contratto) ruolo: attaccante Giorgia Berveglieri (primo contratto) ruolo: attaccante

(primo contratto) ruolo: attaccante Maddalena Nava (primo contratto) ruolo: centrocampista.

Cessioni:

Lineth Beerensteyn (contratto non rinnovato) ruolo: attaccante, valore di mercato attuale: 125.000 euro

(contratto non rinnovato) ruolo: centrocampista, valore di mercato attuale: 175.000 euro Sara Gunnarsdóttir (contratto non rinnovato) ruolo: centrocampista, valore di mercato attuale: 55.000 euro.

FIORENTINA (allenatore Sebastian De la Fuente, in scadenza)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

SASSUOLO (allenatore Gian Loris Rossi)

Acquisti: nessuno

Cessioni

Refiloe Jane (contratto non rinnovato) ruolo: centrocampista, valore di mercato attuale: 45.000 euro.

INTER (allenatore Rita Guarino, rinnovo)

Acquisti:

Tessa Wullaert (acquistata Fortuna Sittard) ruolo: attaccante, valore di mercato attuale: non definito.

Cessioni: nessuna

MILAN (allenatore Davide Corti, in scadenza)

Acquisti: nessuno

Cessioni:

Kosovare Asllani (contratto non rinnovato) ruolo: attaccante, valore di mercato attuale: 150.000 euro.

Laura Fusetti (fine carriera)

COMO (allenatore Stefano Maccoppi, in scadenza)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

SAMPDORIA (allenatore vacante)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

NAPOLI (allenatore Biagio Seno, in scadenza)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

LAZIO (allenatore Gianluca Grassadonia, in scadenza)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Tabellone calciomercato serie a femminile 2024

Il tabellone delle operazioni di mercato femminile è in aggiornamento, sulla base dei comunicati ufficiali delle società di calcio. In questo articolo non abbiamo preso in considerazione le trattative e i rumors di calciomercato serie a femminile, che in molti casi non si concretizzano in reali operazioni e successive firme di contratto. Mentre tutti i colpi del mercato estivo realizzati finora li trovi qui, quindi torna spesso a trovarci.