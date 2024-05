Ennesima vittoria per Max Verstappen, ma non la solita vittoria per il campione del mondo della Red Bull che questa volta ha dovuto difendersi dall’assalto di Lando Norris e di una McLaren sempre più competitiva che si piazza al secondo posto davanti a un ottimo Charles Leclerc, terzo sul podio e secondo ora nella classifica generale piloti a discapito di Perez.

F1 Imola, Verstappen si difende

Una delle chiavi della vittoria di Verstappen è rappresentata senza dubbio dai pneumatici il cui degrado, decisamente più repentino del previsto, poteva costare carissimo al campione del mondo olandese costretto a cambiare strategia e a ragionare giro per giro di fronte all’aggressività di Norris.

Splendido l’atteggiamento del pilota inglese, galvanizzato dalla vittoria di Miami, la prima in carriera. Norris si è fatto progressivamente sempre più vicino e aggressivo dando vita a un vero e proprio assedio. Correndo qualche rischio Verstappen se l’è cavata appena in tempo e ha chiuso con una delle vittorie più risicate della sua carriera, 59 con quella di Imola: appena sette decimo di secondo. Lo stesso Verstappen scende dalla Red Bull complimentandosi con il suo avversario e ammettendo… “un altro giro e non so come sarebbe andata a finire”.

F1 Imola, la gara

Partito dalla pole position, la 39esima in carriera, Verstappen è stato piuttosto puntuale ed efficace al semaforo con Norris che fin dall’inizio ha cercato di rendergli la vita difficile senza tuttavia scalzarlo dalla leadership. Il tutto mentre le Ferrari di Leclerc e Sainz riuscivano a tenere la coda dei primi con una certa regolarità.

Il ritmo di Verstappen almeno inizialmente tiene il pilota Red Bull lontano da qualsiasi competizione arrivando a un vantaggio ampio, superiore ai sei secondi nonostante qualche sbavatura sui limiti della pista.

La sarabanda di cambi inizia dal 22esimo giro. Norris entra per primo e sceglie le medie. Verstappen si ferma due giri più tardi e monta le gomme dure. Ed è qui che la gara dell’olandese comincia a farsi problematica con un vantaggio che di giro in giro comincia ad assottigliarsi mentre la McLaren di Norris si fa sempre più vicina e aggressiva.

Anche Leclerc si rifà sotto promettendo emozioni a un pubblico impressionante e vibrante di affetto per la rossa: ma un erroraccio alla variante alta spinge il pilota Ferrari fuori dalla pista costandogli secondi preziosi. A questo punto il duello è tutto tra Verstappen e Norris, assolutamente scatenato all’inseguimento del battistrada e di quella che poteva essere una seconda, clamorosa, vittoria. L’inglese finisce a un nulla da Verstappen che taglia il traguardo anticipando l’inglese di un soffio con

Leclerc terzo posto, 7.1 secondi più indietro, seguito da Piastri e Sainz.

Solo sesto Lewis Hamilton, anche lui protagonista di una escursione fuoripista alle acque minerali con, George Russell settimo, e a seguire Perez, ottavo dopo essere partito dall’undicesima posizione in griglia.

Alex Albon è stato l’unico ritiro della gara. Il pilota della Williams ha visto la sua gara rovinata da una penalità stop/go dopo essere rientrato in pista con una ruota allentata: la penalità gli costa due giri e un ritiro definitivo a dieci tornate dal termine.

Le dichiarazioni di Verstappen e Leclerc

Verstappen, che consolida la sua prima posizione assoluta nella classifica piloti, tira un bel sospiro di sollievo: “Una gara dai due volti, una prima parte eccellente con le gomme medie, una seconda parte molto sofferta con le gomme dure. A un certo punto non ero nemmeno così sicuro di poter arrivare alla fine. A un certo punto mi sembrava di guidare sul ghiaccio. Ho dovuto limare molto le mie traiettorie prendendomi molti rischi. Norris? Bravissimo, eccellente il lavoro che stanno facendo alla McLaren. Quest’anno sarà difficile ripetersi… la competizione è sempre più vicina”.

Leclerc registra con soddisfazione il quarto podio della sua stagione. Rimpiangendo tuttavia un errore davvero pesante: “Sicuramente rispetto a prove e qualifiche abbiamo perso qualcosa, soprattutto nella parte iniziale del giro. É un fattore sul quale dovremo riflettere. Ma quando a dividerti da Red Bull e McLaren hai pochi centesimi di secondo devi essere perfetto. Oggi non sono stato perfetto e anche per questo rimpiangiamo di non avere conseguito un risultato migliore di questo comunque ottimo terzo posto. Gli aggiornamenti sono soddisfacenti, ma questa non era la pista migliore per valutarli. I dati sono buoni. Ora dobbiamo trasformarli in punti…”

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen GP Arabia Saudita Jeddah Max Verstappen GP Australia Albert Park Melbourne Carlos Sainz GP Giappone Suzuka Max Verstappen Gp Cina

Shanghai Max Verstappen GP Miami Miami Lando Norris GP Emilia Romagna Imola Max Verstappen GP Monaco Montecarlo 26 maggio GP Canada Montreal 5 giugno GP Spagna Montmelò Barcellona 23 giugno GP Austria Red Bull Ring 30 giugno GP Gran Bretagna Silverstone 7 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 21 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 28 luglio GP Olanda Zandvoort 25 agosto GP Italia Monza 1 settembre GP Singapore Singapore 15 settembre GP Azerbaijan Baku 22 settembre GP Stati Uniti Austin 20 ottobre GP Messico Città del Messico 27 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 3 novembre GP Las Vegas Las Vegas 23 novembre GP Qatar Losail 1 dicembre GP Abu Dhabi Yas Marina 8 dicembre

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 161 16 Charles Leclerc Ferrari 113 11 Sergio Perez Red Bull 107 4 Lando Norris McLaren

101 55 Carlos Sainz Ferrari 93 81 Oscar Piastri McLaren 53 63 George Russell Mercedes 44 44 Lewis Hamilton Mercedes 35 14 Fernando Alonso Aston Martin 33 22 Yuki Tsunoda RB Team 15 18 Lance Stroll Aston Martin 11 38 Oliver Bearman Ferrari 6 27 Nico Hulkenberg Haas 6 3 Daniel Ricciardo RB Team 5 31 Esteban Ocon Alpine 1 20 Kevin Magnussen Haas 1 23 Alexander Albon Williams 0 24 Zhou Guanyu Sauber 0 10 Pierre Gasly Alpine 0 77 Valtteri Bottas Sauber 0 2 Logan Sargeant Williams 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB20 Red Bull-Honda 268 Ferrari SF-24 Ferrari 212 McLaren MCL38 Mercedes 154 Mercedes W15E Performance Mercedes 79 Aston Martin AMR24 Mercedes 44 RB Team VCARB 01 Red Bull-Honda 20 Haas VF-24 Ferrari 7 Alpine A524 Renault 1 Kick Sauber C44 Ferrari 0 Williams FW46 Mercedes 0