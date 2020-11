Quali sono le canzoni più romantiche di Coez? Ne abbiamo scelte 5 per voi. PLAYLIST

Coez, nome d’arte di Silvano Albanese, è uno dei cantautori italiani più ascoltati del momento. I suoi concerti fanno numeri da record e le sue canzoni ormai da qualche anno dominano le classifiche.

Non è facile inquadrare il suo stile in una sola parola: partito dalla musica rap, oggi la sua musica tende sicuramente al pop. I testi delle sue canzoni, spesso romantiche, sono molto differenti da quelli tipici del rap contemporaneo.

Coez parla infatti di vita quotidiana, di amicizia e moltissimo anche d’amore. E proprio le canzoni d’amore di Coez, tra le tante che ha scritto, sono forse quelle più famose e ascoltate.

Tra le frasi dei suoi testi, sempre molto personali, sono tante quelle romantiche. Abbiamo quindi scelto per voi 5 tra le più romantiche canzoni d’amore di Coez. Buon ascolto!

Coez, canzoni romantiche d’amore – Playlist

1. Coez – La musica non c’è

E scusa se non parlo abbastanza

Ma ho una scuola di danza nello stomaco

Con questo singolo tratto dall’album “Faccio un casino” uscito nel 2017 Coez ha ottenuto un grandissimo successo e ha iniziato ad avere grande visibilità in tutta Italia, dove ha raggiunto il primo posto in classifica. “La musica non c’è” è forse la canzone più famosa di Coez, e certamente tra le più romantiche che ha scritto.

2. Coez – È sempre bello

A volte è bello avere diciott’anni

È bello se mi chiami, è bello se rimani

“È sempre bello” è uscita nel 2019 con l’album omonimo ed è stata di nuovo un grandissimo successo. Riguardo a questo brano Coez ha dichiarato «Mi sono concesso più positività, È sempre bello è “casa”, è quel posto di cui tutti hanno bisogno. So che non c’è un finale prestabilito. Se non arrivo ad essere quello che vorrei, cerco di chiedermi cosa posso davvero fare per me stesso. Bisogna perdonarsi, ogni tanto.»

Coez canzoni d’amore, le più belle

3. Coez – Domenica

Come se fossimo destini

Che si corrono accanto

Con le mani nel vento

Domenica è uscita nel 2019 con l’album “È sempre bello”. È ancora una volta una canzone d’amore molto romantica in cui l’attenzione è posta sulle piccole cose, sulla vita quotidiana vissuta insieme alla persona amata. Coez ha spiegato di essersi ispirato al brano “T’immagini” di Vasco Rossi, di cui riprende alcuni versi. Musicalmente il brano presenta sonorità elettro-rap influenzate dalla musica degli anni ottanta.

4. Coez – Le luci della città

Hai detto che eri solo mia

Mi chiedevo se

Vanno via tutti resti con me?

Uscita nel 2017 con l’album “Faccio un casino”, questa canzone di Coez è di nuovo molto romantica. Qui è presente quella dimensione dell’amore esclusivo, in cui il resto mondo con le sue luci si allontana e l’attenzione si focalizza totalmente sulla persona amata. Il videoclip del brano è stato interamente girato sul tetto di un appartamento.

5. Coez – Pezzi di me

Volersi bene è una bugia

Solo volersi e basta, tutto il resto è fantasia

Terminiamo la nostra playlist con il brano “Pezzi di me”, uscito nel 2011 nel mixtape “Fenomeno” composto da Coez insieme al rapper Sine. Si tratta di una canzone d’amore ma questa volta il brano parla di un amore finito e del dolore che questo comporta.

Coez, dalla passione per il rap al successo

Coez, nato a Nocera Inferiore nel 1983, incide album come solista dal 2009. Oggi è uno dei cantanti del momento, domina le classifiche italiane con numeri da record, due dischi d’oro e due di platino e ai suoi concerti sono sempre presenti decine di migliaia di persone.

Coez è cresciuto a Roma e da bambino sognava di fare l’attore, strada che però non ha percorso, attirato maggiormente dal mondo della musica rap.

Fonda ad appena 19 anni il suo primo collettivo: i Circolo Vizioso che diventano poi i Brokenspeakers, di cui Coez ha fatto parte dal 2006 al 2013. Il grande successo arriva nel 2017, con la canzone “La musica non c’è”, trasmessa in tutte le radio per settimane.

