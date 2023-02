Nel turno di Serie A che prelude al ritorno della Champions League riecco la classica tra Bianconeri e Viola. Orario partite. Ultime news formazioni

Si fa sempre più fitto il calendario del calcio italiano che riapre alle grandi competizioni internazionali con il ritorno delle coppe europee che stravolge anticipi e posticipi della 22^ giornata di Serie A. Si parte con turni di gara spezzati da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio. Grande attesa per Juve Fiorentina e Samp Inter

Di seguito le propabili formazione e il programma delle partite.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU MILAN

TORINO

venerdì 10 febbraio ore 20.45

DAZN EMPOLI

SPEZIA

sabato 11 febbraio ore 15.00 DAZN LECCE

ROMA

sabato 11 febbraio ore 18.00 DAZN LAZIO

ATALANTA

sabato 11 febbraio ore 20.45 DAZN + SKY UDINESE

SASSUOLO

domenica 12 febbraio 12.30 DAZN + SKY BOLOGNA

MONZA

domenica 12 febbraio 15.00 DAZN JUVENTUS

FIORENTINA

domenica 12 febbraio 18.00 DAZN NAPOLI

CREMONESE

domenica 12 febbraio 20.45 DAZN VERONA

SALERNITANA

lunedì 13 febbraio 18.30 DAZN SAMPDORIA

INTER

lunedì 13 febbraio 20.45 DAZN + SKY

Milan Torino

Il turno di campionato si apre con una grande classico della Serie A, la sfida tra Milan e Torino. Un match che quest’anno va in scena per la terza volta dopo la clamorosa eliminazione dei rossoneri in Coppa Italia ad opera dei granata capaci di passare a tempo scaduto e in inferiorità numerica a San Siro.

Milan in piena crisi di risultati, alle prese con infortuni e una situazione di classifica ormai preoccupante che rischia di mettere a repentaglio anche la qualificazione in Champions League. Torino che insegue il sogno di un piazzamento europeo. Nel Milan si rivede Ibrahimovic che si allena in gruppo ma sicuramente non sarà disponibile per la partita virgola, non dal primo minuto per lo meno. Leao in campo dall’inizio.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao, Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Linetty, Voivoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Empoli Spezia

Più che una sfida salvezza bisognerebbe definirla una partita decisiva sulla strada verso la tranquillità. Soprattutto per l’Empoli, reduce da sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie. Una fase che ha concretizzato un margine notevole rispetto al terzultimo posto, 12 punti. Lo Spezia ha visto interrompersi la serie positiva di un campionato che sembrava poter essere più sereno con tre sconfitte consecutive senza nemmeno un gol nelle ultime tre partite. Dopo gli ultimi allenamenti squadre senza clamorose sorprese con Shomurodov nuovamente titolare in attacco per lo Spezia e Baldanzi in prima fila nell’Empoli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Shomurodov.

Lecce Roma

Partita che riporta alla memoria ricordi tristi per i tifosi della Roma, anche se si parla della storia e del campionato di ormai quarant’anni fa. I giallorossi hanno definitivamente salutato Zaniolo, trasferitosi al Galatasaray nelle ultime ore del mercato ancora aperto per il campionato turco. Poche scelte da fare per il tecnico Mourinho che riconferma tutta la linea offensiva giallorossa inserendo a supporto anche El Shaarawy. Attenzione al Lecce, neopromosso ma lanciatissimo: 23 punti in classifica per una squadra che ormai guarda alla parte sinistra del tabellone con grande ambizione. Salentini in formazione tipo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Lazio Atalanta

Partita interessantissima quella tra Lazio e Atalanta, due squadre alla ricerca di conferme in un campionato che fino a questo momento le ha viste sempre nella parte più alta della classifica nonostante qualche clamorosa battuta a vuoto. Paradossalmente il pareggio ottenuto a Verona in una gara che poteva vincere, ha comunque spinto in alto la Lazio di Maurizio Sarri, che ora è quarta nonostante due pareggi consecutivi. Il tutto subito dopo aver rifilato quattro gol al Milan.

L’Atalanta è reduce dal bruciante insuccesso di Sassuolo che ha visto la squadra di Gasperini chiudere addirittura in nove uomini per un doppio cartellino rosso. In considerazione delle squalifiche (Maehle e Muriel) neroblu in versione largamente rimaneggiata con Ruggeri in campo dal primo minuto. Indisponibile anche l’infortunato Pasalic. Lazio che riconferma dopo il rientro al termine del lungo infortunio Ciro immobile

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund.

Udinese Sassuolo

Sembra essersi interrotta la spirale di risultati negativi del Sassuolo che nel corso delle ultime settimane ha notevolmente recuperato la sua posizione di classifica. Non deve essere un caso considerando che la formazione neroverde ha anche visto rientrare in campo tutti i suoi uomini migliori, infortunati per la prima parte della stagione, a cominciare da Berardi.

L’Udinese, dal canto suo, arriva da due sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato. Nello stesso periodo saldo attivo, con due vittorie, per gli emiliani. Attenzione a Defrel, spesso in gol contro l’Udinese. Nel Sassuolo squalificato Rogerio, assenti gli infortunati Pinamonti e Toljan. Friuliani con Beto che rientra in campo fin dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté.

Bologna Monza

Anche il Bologna sembra essersi definitivamente ripreso dopo le difficoltà contrassegnate dalle prime giornate del nuovo anno. Si tratta ovviamente della seconda sfida in assoluto in Serie A tra le due formazioni dopo quella del girone d’andata. Ma sono quasi trent’anni che Bologna e Monza non si affrontano in una gara ufficiale: ultima sfida in Serie C nel 1995. Squadra praticamente fatta per Thiago Motta che continua a puntare sul modulo con una punta soltanto e tre centrocampisti offensivi, Orsolini Ferguson e Soriano. Nel Monza Sensi dovrebbe trovare posto fin dal primo minuto in un centrocampo che ha definitivamente ha rilanciato le qualità di Rovella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota.

Juventus Fiorentina

Tra i tanti incroci del calcio italiano da segnalare che, curiosamente, anche il campionato femminile offre questa sfida di cartello tra Juventus e Fiorentina. Ma se in ambito donne si parla di una partita per il vertice della classifica, in Serie A maschile la pesantissima squalifica inflitta ai bianconeri riduce questa sfida ha dimensioni decisamente più umili.

Fiorentina Juve storia della rivalità

La rivalità tra Bianconeri e Viola è in assoluto una delle più aspre di tutto il campionato, rinfocolata oltretutto dai frequenti passaggi di mercato tra una squadra e l’altra, soprattutto in direzione Torino. Da Roberto Baggio per arrivare più recentemente a Federico Chiesa e Vlahovic.

Quattro punti nelle ultime quattro partite per la Juve, solo decima. Fiorentina che punta a una vittoria proprio per agganciare in classifica i bianconeri. Anche se i viola sono senza un successo in campionato dal 7 gennaio scorso. Confermatissimo Vlahovic in attacco per la Juventus che porterà Chiesa nuovamente in panchina. Italiano costretto a rinunciare agli squalificati Igor e Mandragora oltre che a Sottil e Castrovilli, infortunati.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic.

Napoli Cremonese

Turno di campionato interlocutorio per il lanciatissimo Napoli che affronta una Cremonese semifinalista di Coppa Italia ma ancora senza nemmeno una vittoria in questa stagione di Serie A. Sulla carta, per quanto qualsiasi pronostico nel nostro campionato sia spesso destinato a essere contraddetto da quanto accade sul campo, non ci dovrebbe essere partita con il Napoli reduce dalla vittoria netta di Spezia, superfavorito. Luciano Spalletti può contare su una formazione al gran completo e – magari – su un minimo di turnover con Politano pronto per la maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia-

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

Verona Salernitana

Partita estremamente interessante in chiave salvezza quella tra Verona e Salernitana, con l’Hellas decisamente rilanciata dalle ultime prestazioni che hanno considerevolmente ridotto il suo margine di svantaggi rispetto alla quota salvezza. Si tratta del quarto match in Serie A: il Verona non ha mai vinto, un pareggio e due vittorie della Salernitana in una sfida sempre e comunque a suon di gol, non meno di tre per ognuna delle gare giocate.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

Sampdoria Inter

Un altro classico del campionato di Serie A che riporta alla memoria le grandi sfide che potevano decidere lo scudetto a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. la storia oggi è completamente diversa. Soprattutto per la Sampdoria, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua esistenza societaria. La squadra blucerchiata ha dovuto cedere pezzi importanti per garantirsi un futuro economico e pagare i conti.

Ma la situazione resta comunque drammatica con la squadra che tenta disperatamente di fare il proprio dovere sul campo. Reduce dall’ottimo pareggio di Monza, primo punto dopo diverse sconfitte consecutive, la Sampdoria affronta un Inter comunque lanciata in campionato statistiche favorevoli per la squadra non era azzurra che ha vinto 9 delle ultime 11 partite in serie A le ultime due delle quali con tre gol di scarto.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

La classifica di Serie A aggiornata dopo 21 turni

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

56 21 18 2 1 INTER

43 21 14 1 6 ROMA

40 21 12 4 5 LAZIO

39 21 11 6 4 ATALANTA

38 21 11 5 5 MILAN

38 21 11 5 5 TORINO

30 21 8 6 7 UDINESE

29 21 7 8 6 BOLOGNA

29 21 8 5 8 EMPOLI

26 21 6 8 7 JUVENTUS

26 *penalizzata di 15 punti 21 12 5 4 MONZA

26 21 7 5 9 FIORENTINA

24 21 6 6 9 LECCE

23 21 5 8 8 SASSUOLO

23 21 6 5 10 SALERNITANA

20 21 5 6 10 SPEZIA

18 21 4 6 11 VERONA

14 21 3 5 13 SAMPDORIA

10 21 2 5 15 CREMONESE

8 21 0 8 13

Questo invece il Calendario delle partite della prossima settimana, 23^ turno di Serie A. Si gioca da venerdì 17 a lunedì sera prima del secondo turno di gare europee che vedranno tornare in campo il Napoli e l’Inter in Champions League.