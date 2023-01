Risultati e sintesi delle partite della ventesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli vince ancora, grande bagarre per il secondo posto. Classifica

La ventesima giornata del campionato di Serie A regala diversi risultati a sorpresa. Spiccano infatti le sconfitte casalinghe di Milan e Juventus che perdono rispettivamente contro Sassuolo e Monza. Non si ferma il Napoli che batte 2-1 la Roma, vince l’Atalanta che inguaia sempre di più la Sampdoria.

Sintesi Milan-Sassuolo 2-5

Se non è profonda crisi, poco ci manca. Dopo il 4-0 preso dalla Lazio, il Milan incassa un’altra batosta, questa volta dal Sassuolo che espugna San Siro con un netto 5-2. La squadra neroverde mette a nudo quella rossonera evidenziando tutti i limiti di alcuni giocatori, apparsi anche parecchio fuori condizione.

Dopo la rete annullata a Giroud con l’ausilio del Var, il Sassuolo si porta sul doppio vantaggio con l’uno-due a firma Defrel-Frattesi fra il 19′ e il 22′. Giroud dimezza lo svantaggio al 24′, ma già al 30′ Berardi ristabilisce le distanze siglando l’1-3. A inizio ripresa il Sassuolo dilaga con il calcio di rigore trasformato da Laurentié e nel finale serve anche la cinquina al 79′ con Henrique. Il bel gol di Origi, all’82’, non basta a rassenerare un ambiente rossonero che incassa un’altra pesante battuta d’arresto.

Cronaca Serie A Juventus-Monza 0-2

Anche a Torino arriva un altro risultato a sorpresa, con il Monza che batte ancora la Juventus dopo averla già superata anche nella sfida d’andata. La squadra di Palladino disputa un primo tempo perfetto in cui riesce a disinnescare l’offensiva bianconera ed essere letale in fase d’attacco.

Dopo l’annullamento del gol di Caprari al 10′ per un fuorigioco millimetrico dello stesso attaccante del Monza, i brianzoli passano in vantaggio con Ciurria al 18′ e raddoppiano con Dany Mota al 39′. Nella seconda frazione di gioco, la Juventus incrementa i giri del motore, ma sbatte contro Di Gregorio che sventa qualche conclusione della Juventus. E nel finale Allegri perde Milik per un guaio muscolare.

Risultati Serie A Napoli-Roma 2-1

Il big match della prima giornata di ritorno regala emozioni a non finire, ma alla fine la spunta ancora il Napoli. La squadra di Spalletti si porta in vantaggio con una perla da cineteca: Mario Rui, pressato da tre avversari, riesce a servire Kvaratskhelia che imbecca Osimhen il quale stoppa di petto, si aggiusta di coscia e trafigge Rui Patricio con un bolide sotto la traversa.

Nella ripresa i giallorossi accorciano con El Shaarawy, sfuggito alla marcatura di Lozano, ma nel finale arriva il gol partita di Simeone che manda fuori tempo Smalling e la mette all’incrocio dei pali sfruttando al massimo il suggerimento di Zielinski.

Risultati Serie A 20^ giornata 2022/2023

Nella altre partite della ventesima giornata del campionato di Serie A, l’Inter conquista il successo in casa della Cremonese grazie alla doppietta di Lautaro Martinez che ribalta il vantaggio grigiorosso siglato da Okereke. Vince ancora anche l’Atalanta che batte 2-0 la Sampdoria con i gol di Maehle e Lookman. Di seguito l’elenco completo dei risultati della ventesima giornata.

Venerdì 27 gennaio ore 18.30

Bologna-Spezia 2-0

Venerdì 27 gennaio ore 20.45

Lecce-Salernitana 1-2

Sabato 28 gennaio ore 15

Empoli-Torino 2-2

Sabato 28 gennaio ore 18

Cremonese-Inter 1-2

Sabato 28 gennaio ore 20.45

Atalanta-Sampdoria 2-0

Domenica 29 gennaio ore 12.30

Milan-Sassuolo 2-5

Domenica 29 gennaio ore 15

Juventus-Monza 0-2

Domenica 29 gennaio ore 18

Lazio-Fiorentina 1-1

Domenica 29 gennaio ore 20.45

Napoli-Roma 2-1

Lunedì 30 gennaio ore 20.45

Udinese-Verona

Classifica Serie A 2022/2023

Continua l’inarrestabile marcia del Napoli in vetta alla classifica del campionato di Serie A con 53 punti, ma dietro è accesissima la bagarre per la qualificazione in Champions League con cinque squadre racchiuse in pochissimi punti.

Napoli 53

Inter 40

Atalanta 38

Lazio 38

Milan 38

Roma 37

Udinese 28

Torino 27

Bologna 26

Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Juventus 23*

Salernitana 21

Lecce 20

Sassuolo 20

Spezia 18

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8

*Juventus penalizzata di 15 punti

Prossimo turno Serie A 2022/2023

Nel prossimo weekend la Serie A sarà nuovamente protagonista con la disputa della seconda giornata del girone di ritorno. Di seguito il calendario completo.

Sabato 4 febbraio ore 15

Cremonese-Lecce

Sabato 4 febbraio ore 18

Roma-Empoli

Sabato 4 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Atalanta

Domenica 5 febbraio ore 12.30

Spezia-Napoli

Domenica 5 febbraio ore 15

Torino-Udinese

Domenica 5 febbraio ore 18

Fiorentina-Bologna

Domenica 5 febbraio ore 20.45

Inter-Milan

Lunedì 6 febbraio ore 18.30

Verona-Lazio

Lunedì 6 febbraio ore 20.45

Monza-Sampdoria

Martedì 7 febbraio ore 20.45

Salernitana-Juventus