Tutti i risultati della ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Ciociari sempre saldamente al comando. Classifica e prossimo turno

Nal campionato di Serie B il Frosinone approfitta dei rallentamenti di Genoa e Reggina e allunga in vetta alla classifica. La squadra di Grosso batte il Benevento nel posticipo domenicale e incrementa il vantaggio sulle inseguitrici Genoa, bloccato dal Pisa, e Reggina, battuta dal Suditirol. Di seguito cronache, sintesi e risultati delle partite della ventiduesima giornata.

Sintesi Serie B Frosinone-Benevento 1-0

Nel posticipo domenicale, il Frosinone vince di corto muso, allunga in vetta e inguaia sempre di più il Benevento. Ai ciociari basta un calcio di rigore di Borrelli all’81’ per ottenere i tre punti, penalty concesso per un fallo di mano di Foulon.

La squadra di Grosso vola a +8 sul Genoa, mentre quella di Cannavaro continua a scivolare verso il basso. Attualmente i sanniti sono in quartultima posizione con 23 punti, bottino ben diverso da quello che ci si aspettava in estate.

Cronaca Serie B Sudtirol-Reggina 2-1

Continua l’entusiasmante risalita del Sudtirol che fa fuori anche la Reggina nonostante un ultimo quarto d’ora di gara giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Curto.

Gli altoatesini passano in vantaggio al 36′ della prima frazione di gioco con Odogwu, ma prima dell’intervallo c’è già la nuova parità con Menez. Il Sudtirol resta in dieci per la doppia ammonizione di Curto, ma trova comunque il 2-1 all’85’ ancora con Odogwu che veste i panni dell’eroe di giornata.

Serie B vittorie Cosenza e Perugia

Nei bassifondi della classifica sorridono Cosenza e Perugia che vincono i rispettivi impegni e restano agganciati al treno che può condure alla salvezza. I calabresi si impongono nel non semplice impegno casalingo contro il Parma grazie alla marcatura di Florenzi al 4 el primo tempo, mentre gli umbri espugnano 2-0 il San Nicola.

La squadra di Castori confeziona il successo con il subentrato Giuseppe Di Serio che, fatto l’ingresso sul terreno di gioco al 64′, realizza una preziosissima doppietta fra il 75′ e l’81’.

Calendario risultati Serie B 22^ giornata

La terza giornata del girone di ritorno di Serie B si è aperta con la vittoria del Cagliari di Ranieri sulla Spal di De Rossi, mentre il Palermo ha battuto l’Ascoli 2-1 nella gara posticipata di 24 ore dopo che i rosanero hanno dovuto rimandare la partenza per un guasto all’aereo che li avrebbe dovuti trasportare nelle Marche.

Venerdì 27 gennaio ore 20.30

Cagliari-Spal 2-1

Sabato 28 gennaio ore 14

Bari-Perugia 0-2

Brescia-Como 0-1

Cosenza-Parma 1-0

Sudtirol-Reggina 2-1

Ternana-Modena 2-1

Venezia-Cittadella 1-1

Sabato 28 gennaio ore 16.15

Genoa-Pisa 0-0

Domenica 29 gennaio ore 14

Ascoli-Palermo 1-2

Domenica 29 gennaio ore 16.15

Frosinone-Benevento 1-0

Classifica Serie B 2022/2023

In classifica il Frosinone guida sempre la classifica, ma ora possiede 9 punti di vantaggio sul Genoa e 10 sulla Reggina che sono le più immediate inseguitrici. Conitnua a scivolare indietro il Brescia, ora con una sula lunghezza di margine sulla zona play-out.

Frosinone 49

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 35

Bari 33

Cagliari 32

Ternana 32

Pisa 31

Palermo 31

Parma 30

Modena 28

Ascoli 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Cittadella 24

Benevento 23

Perugia 23

Venezia 21

Cosenza 21

Prossimo turno Serie B

La Serie B tornerà in campo già nel prossimo fine settimana con l’anticipo fra Modena e Cagliari in programma venerdì alle 20.30. Il Frosinone scenderà invece in campo sabato alle 16.15, mentre Genoa e Reggina chiuderanno il programma di domenica.

Venerdì 3 febbraio ore 20.30

Modena-Cagliari

Sabato 4 febbraio ore 14

Benevento-Venezia

Cittadella-Ascoli

Cosenza-Ternana

Perugia-Brescia

Pisa-Sudtirol

Spal-Bari

Sabato 4 febbraio ore 16.15

Como-Frosinone

Domenica 5 febbraio ore 16.15

Palermo-Reggina

Parma-Genoa