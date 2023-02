Risultati, sintesi e classifica partite ventunesima giornata Serie A 2022/2023. Altra sconfitta per il Milan, Napoli sempre padrone

Nella ventunesima giornata di campionato di Serie A 2022/2023 era in programma il derby di Milano ed è l’Inter a imporsi di misura sul Milan che invece prosegue la propria striscia negativa. Il Napoli continua l’inarrestabile marcia in vetta alla classifica, mentre invece l’Atalanta va ko in casa del Sassuolo. Di seguito l’elenco completo dei risultati.

Risultati Serie A Inter-Milan 1-0

Continua il momento nero del Milan che non riesce a interrompere il momento negativo ed esce battuto anche nel derby contro l’Inter che invece mantiene la seconda posizione in classifica grazie ai tre punti conquistati. In casa rossonera è però il pessimo primo tempo a segnare la crisi della squadra di Pioli: meno del 30% di possesso palla, nessun corner battuto e nessun tiro verso la porta difesa da Onana.

La ripresa è andata un po’ meglio, per modo di dire, ma il portiere interista è rimasto di fatto spettatore non pagante. A decidere il derby è bastata la rete di Lautaro Martinez al 34′ della prima frazione di gioco.

Sintesi Spezia-Napoli 0-3

Non si placa la fame di vittoria del Napoli che vince 3-0 anche al Picco di La Spezia. Nonostante le tante assenze, la formazione ligure riesce a tenere botta per un tempo andando all’intervallo sullo 0-0. La squadra di Spalletti, che propone invece la miglior formazione avendo a disposizione tutti gli effettivi, preme sull’acceleratore nella ripresa.

Subito poco dopo l’inizio del secondo tempo, Kvaratskhelia apre le danze su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Reca. Poi, il solito Osimhen, mette il proprio sigillo sull’incontro realizzando una doppietta fra il 68′ e il 73′ che fissa il punteggio sul definitivo 0-3.

Cronaca Roma-Empoli 2-0

La Roma tiene il passo delle inseguitrici grazie all’uno-due siglato da Ibanez e Abraham nei primi sei minuti di gioco. Le reti messe a segno in apertura bastano alla formazione di Mourinho per guadagnarsi momentaneamente la terza posizione in classifica alle spalle di Napoli e Inter.

In casa giallorossa tiene banco però ancora il mercato, soprattutto per quanto concerne Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma, al momento ai margini della rosa, potrebbe accasarsi in Turchia al Galatasaray che ha fatto un’offerta al club capitolino.

Risultati ventunesima giornata Serie A 2022/2023

La seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, che si concluderà martedì con il duello fra Salernitana e Juventus, ha visto anche l’Atalanta cadere sul campo del Sassuolo (1-0 gol di Laurientè) fra le polemiche per l’espulsione di Maehle dopo 30 minuti di gioco. Di seguito il calendario completo della ventunesima giornata della massima serie.

Sabato 4 febbraio ore 15

Cremonese-Lecce 0-2

Sabato 4 febbraio ore 18

Roma-Empoli 2-0

Sabato 4 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Atalanta 1-0

Domenica 5 febbraio ore 12.30

Spezia-Napoli 0-3

Domenica 5 febbraio ore 15

Torino-Udinese 1-0

Domenica 5 febbraio ore 18

Fiorentina-Bologna 1-2

Domenica 5 febbraio ore 20.45

Inter-Milan 1-0

Lunedì 6 febbraio ore 18.30

Verona-Lazio

Lunedì 6 febbraio ore 20.45

Monza-Sampdoria

Martedì 7 febbraio ore 20.45

Salernitana-Juventus

Classifica Serie A 2022/23

Napoli 56

Inter 43

Roma 40

Lazio 38

Atalanta 38

Milan 38

Torino 30

Udinese 29

Bologna 29

Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Juventus 23*

Lecce 23

Sassuolo 23

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 13

Sampdoria 9

Cremonese 8

*Juventus penalizzata di 15 punti

Prossimo turno campionato

La ventiduesima giornata del campionato di Serie A, ovvero la terza del girone di ritorno, sarà spalmata su quattro giorni. Milan-Torino inaugurerà il turno nella serata di venerdì, mentre lunedì sera ci sarà la chiusura.

Venerdì 10 febbraio ore 20.45

Milan-Torino

Sabato 11 febbraio ore 15

Empoli-Spezia

Sabato 11 febbraio ore 18

Lecce-Roma

Sabato 11 febbraio ore 20.45

Lazio-Atalanta

Domenica 12 febbraio ore 12.30

Udinese-Sassuolo

Domenica 12 febbraio ore 15

Bologna-Monza

Domenica 12 febbraio ore 18

Juventus-Fiorentina

Domenica 12 febbraio ore 20.45

Napoli-Cremonese

Lunedì 13 febbraio ore 18.30

Verona-Salernitana

Lunedì 13 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Inter

