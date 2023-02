Risultati e classifica del campionato di Serie B 2022/2023. Fioccano esoneri a Benevento e Ascoli, in bilico Clotet a Brescia

Giornata movimentata la ventitreesima del campionato di Serie B 2022/2023. I risultati negativi di Benevento e Ascoli portano agli esoneri dei rispettivi allenatori Fabio Cannavaro e Cristian Bucchi, ma rischia pure Pep Clotet a Brescia dopo il 4-0 di Perugia. Si salva invece, almeno per il momento, Daniele De Rossi alla guida della Spal.

Per quanto concerne il campionato, nuovo allungo del Frosinone in testa alla classifica di Serie B. I ciociari sfruttano le battute d’arresto di Genoa e Reggina e incrementano il margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata del girone di ritorno.

Risultati Serie B Benevento esonera Cannavaro

Costa carissimo a Fabio Cannavaro lo stop del suo Benevento contro il Venezia. Al Vigorito i lagunari passano 2-1 e fanno ulteriormente sprofondare i sanniti in classifica, ora al penultimo posto con 23 punti, solamente uno in più del Cosenza che chiude la classifica.

Nell’ultimo match, gli arancioverdi passano in vantaggio al 4′ della prima frazione di gioco con Pierini, ma il Benevento riesce a raddirzzarla poco prima del duplice fischio con la marcatura di Tello. Nella ripresa però il Venezia si riporta nuovamente in vantaggio al 25′ con la rete di Pohjanpalo che vale i tre punti per la squadra di Vanoli.

Serie B Cittadella-Ascoli 3-0

Ad Ascoli è stato mal digerito il 3-0 subito in casa del Cittadella e, al termine del match, è arrivato l’esonero del tecnico bianconero Cristian Bucchi che paga il trend negativo dell’ultimo periodo. In Veneto, il Cittadella si impone grazie alla rete di Crociata, realizzata al 18′ del primo tempo, e alla doppietta dell’esperto Mirko Antonucci fra il 76′ e il 78′.

Clima teso a Brescia

Da settimane a Brescia si respira un’aria di tensione. Prima di Natale l’esonero di Clotet a favore di Aglietti poi, dopo due sole giornate il ritorno dello spagnolo al posto di Aglietti. Ma il 4-0 subito dalle Rondinelle a Perugia ha fatto pervenire nuovi pensieri alla testa di Massimo Cellino che, di fatto, ha nuovamente esonerato Pep Clotet.

L’allontanamento non è però ufficiale, poiché il Brescia non riesce a trovare il sostituto. Cellino vorrebbe Cosmi, ma il tecnico è attualmente legato al Rijeka e si sta lavorando per risolvere l’accordo. Al momento, incredibilmente, è ancora Clotet che sta dirigento i primi allenamenti settimanali del Brescia, in attesa di una decisione ufficiale che potrebbe non tardare ad arrivare.

Risultati Serie B ventitreesima giornata

Fra gli altri risultati della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022/2023 spicca il successo del Modena contro il Cagliari per 2-0. Da segnalare anche il pirotecnico 3-4 fra Spal e Bari, oltre ai ko di Reggina e Genoa di cui già accennato in apertura.

Venerdì 3 febbraio ore 20.30

Modena-Cagliari 2-0

Sabato 4 febbraio ore 14

Benevento-Venezia 1-2

Cittadella-Ascoli 3-0

Cosenza-Ternana 0-0

Perugia-Brescia 4-0

Pisa-Sudtirol 0-1

Spal-Bari 3-4

Sabato 4 febbraio ore 16.15

Como-Frosinone 0-2

Domenica 5 febbraio ore 16.15

Palermo-Reggina 2-1

Parma-Genoa 2-0

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 51

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Palermo 34

Parma 33

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa 31

Modena 31

Cittadella 27

Aswcoli 26

Perugia 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Venezi 24

Benevento 23

Cosenza 22

Prossimo turno campionato

Sarà Genoa-Palermo ad aprire la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022/2023. Il match del Ferraris si giocherà infatti venerdì 10 febbraio alle 20.30. Di seguito il programma completo.

Venerdì 10 febbraio ore 20.45

Genoa-Palermo

Sabato 11 febbraio ore 14

Brescia-Modena

Cagliari-Benevento

Frosinone-Cittadella

Reggina-Pisa

Sudtirol-Como

Venezia-Spal

Sabato 11 febbraio ore 16.15

Ascoli-Perugia

Ternana-Parma

Domenica 12 febbraio ore 16.15

Bari-Cosenza