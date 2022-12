Partite Serie B 18^ giornata. Cosa succede se il Brescia perde

Il calendario della diciottesima giornata del campionato di Serie B. Clotet a rischio esonero a Pisa. Domenica sera spicca Genoa-Frosinone

La diciottesima giornata del campionato di Serie B offre diversi temi interessanti. In ordine cronologico, il primo giunge da Pisa-Brescia con il rischio esonero per il tecnico delle Rondinelle Clotet, il secondo arriva da Reggina-Bari, uno dei tanti derby del Sud fra due club con ambizioni di Serie A, il terzo riguarda Genoa-Frosinone che può essere considerato il big match del diciottesimo turno.

Serie B, cosa succede se il Brescia perde

Il Brescia è oggi settimo in classifica, appena dentro la zona-playoff, e un po’ distante dal secondo posto. Le poco brillanti recenti uscite delle Rondinelle hanno portato il presidente Cellino a delle riflessioni da cui è uscita la rinnovata fiducia al tecnico Clotet. Verità o dichiarazioni di rito? Chi ha conosciuto Cellino – e le sue azioni – sa benissimo che nessun allenatore può sentirsi al sicuro, tanto meno quando la squadra non gira come dovrebbe. Pertanto, un ko o forse anche un pareggio a Pisa, potrebbe costare caro a Pep Clotet.

Partite Serie B Genoa-Frosinone

Molte attenzioni saranno anche su Genoa-Frosinone, con lo scontro fra i campioni del mondo 2006 Gilardino e Grosso. I ciociari vogliono consolidare il primato in classifica e cercare di tenere il più lontano possibile quella che a inizio stagione era considerata da tutti la squadra da battere, mentre i liguri hanno bisogno dei tre punti per tornare a puntare alla promozione diretta. Il Ferraris sarà caldo come sempre, con il numeroso pubblico che scalderà la fredda serata genovese.

Calendario Serie B diciottesima giornata

Il diciottesimo turno di Serie B si apre sabato alle 18 con la disputa di Pisa-Brescia e si chiuderà lunedì sera con la disputa di Perugia-Vicenza che inizierà alle 20.30. Di seguito il programma completo.

Sabato 17 dicembre ore 18

Pisa-Brescia

Sabato 17 dicembre ore 20.30

Reggina-Bari

Domenica 18 dicembre ore 14

Cittadella-Sudtirol

Cosenza-Ascoli

Modena-Benevento

Parma-Spal

Ternana-Como

Domenica 18 dicembre ore 18.45

Palermo-Cagliari

Domenica 18 dicembre ore 20.45

Genoa-Frosinone

Lunedì 19 dicembre ore 20.30

Perugia-Vicenza

Classifica Serie B 2022/2023

Dopo 17 giornate, il Frosinone è saldamente in vetta alla classifica di Serie B con 36 punti, quattro più della Reggina che insegue in seconda posizione. Graduatoria molto corta anche nei bassifondi dove, eccezion fatta per il Perugia ultimo con 13 punti, ci sono 10 squadre racchiuse in 6 punti.

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

36 17 11 3 3 Reggina

32 17 10 2 5 Bari

29 17 7 8 2 Genoa

27 17 7 6 4 Ternana

26 17 7 5 5 Parma

26 17 7 5 5 Brescia

24 17 6 6 5 Pisa

23 17 5 8 4 Sudtirol

23 17 5 8 4 Ascoli



22 17 5 7 4 Cagliari

22 17 5 7 4 Modena

21 17 6 3 8 Benevento

21 17 5 6 6 Palermo

20 17 5 5 7 Cittadella

19 17 4 7 4 Venezia 19 17 5 4 8 Cosenza

17 17 4 5 8 Spal

17 17 3 8 6 Como

16 17 3 7 7 Perugia

13 17 3 4 10

Vedi anche: Tutte le partite della 12esima giornata di Serie B femminile