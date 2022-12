Partite Serie B femminile 12^ giornata. Attesa per Napoli-Lazio

Calendario partite dodicesima giornata Serie B femminile 2022/2023. Cesena e Ternana possono approfittare dello scontro diretto fra partenopee e capitoline.

La dodicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B si apre sabato 17 dicembre all’ora di pranzo con Cesena-Sassari Torres, ma i fari sono indubbiamente puntati sull’ultima gara che prenderà il via, ovvero sulla Lazio prima in classifica che gioca in trasferta contro il Napoli Donne. Di seguito le ultime news sulle partite di questo turno e la situazione in classifica.

Partite Serie B femminile Napoli-Lazio

Domenica alle 16 andrà in scena la partita più interessante della dodicesima giornata, ossia Napoli-Lazio. Le biancocelesti hanno l’obiettivo di distanziare ulteriormente una diretta concorrente, mentre le partenopee non possono permettersi altri passi falsi che potrebbero amplificare il distacco dalla capolista.

Serie B Genoa-Ternana e Cesena-Sassari Torres

La sfida al vertice fra Napoli e Lazio può favorire Cesena e Ternana, appaiate al secondo posto in classifica. Romagnole e umbre potrebbero approfittare anche solo di un mezzo inciampo della Lazio per riavvicinarsi al primo posto. Gli impegni non sono però da sottovalutare, con le bianconere che giocheranno in casa contro la Sassari Torres e la Ternana sul campo di un Genoa a caccia di punti salvezza.

Calendario Serie B femminile dodicesima giornata

Di seguito il calendario completo della dodicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Fra le altre partite, da segnalare il confronto fra Tavagnacco e Verona che cercano punti per risalire, oltre all’Apulia Trani che proverà conquistare le prime gioie stagionali conto il Brescia.

Sabato 17 dicembre ore 12

Cesena-Sassari Torres

Domenica 18 dicembre ore 12

Genoa-Ternana

Domenica 18 dicembre ore 14.30

Apulia Trani-Brescia

Chievo-Ravenna

Cittadella-Arezzo

Tavagnacco-Verona

Trento-San Marino Academy

Domenica 18 dicembre ore 16

Napoli-Lazio

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile dopo l’undicesima giornata.

Dove vedere le partite della Serie B femminile

Tutte le partite del campionato di Serie B femminile 2022/2023 sono trasmesse da Eleven Sports, quindi anche le gare della dodicesima giornata saranno visibili in diretta. La visione è gratuita e servirà solamente registrarsi al portale.