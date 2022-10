Genoa femminile rosa. Le giocatrici del Genoa Cfc

Genoa femminile giocatrici e allenatore. La formazione del Geona Cfc calcio campionato di Serie B donne.

Il Genoa partecipa al campionato di calcio femminile di Serie B dopo aver rilevato i diritti sportivi del Cortefranca a pochi giorni dall’inizio della stagione. Di seguito ecco la rosa della formazione toscana, composta da 24 giocatrici.

Rosa Genoa femminile 2022/2023

Ecco il roster del Genoa donne suddiviso per ruolo. La rosa è composta da 24 calciatrici, per lo più confermate dall’organico del Grifone che nella scorsa stagione ha militato in C.

(aggiornato al 27/9/2022)

Portieri

Gli estremi difensori del Genoa sono la confermata Matilde Macera (2002) e la new entry Alessia Pannorfi (1999). Quest’ultima è infatti una novità avendo disputato lo scorso campionato fra Orvieto e Riccione. Come terzo portiere troviamo invece la giovane 2006 Martina Parodi che sarà impegnata con le giovanili, ma avrà modo di lavorare anche con la prima squadra.

Difensori

Anche nel pacchetto dei difensori del Genoa troviamo qualche novità. La prima è la valdostana Margherita Brscic (2001) che dopo il vivaio nella Juventus ha militato nell’Empoli, la seconda è rappresentata dalla 2003 Lucrezia Parolo che proviene dal settore giovanile dell’Inter, la terza è Noemi Monetini (1996) che nelle ultime due stagioni ha militato nel Riccione.

Per il resto ci sono le conferme della venezuelana Maria Fernanda Fernandez Betancourt (1996), di Anna Perna (1999) e delle giovani Sara Lucafo (2003), Lucrezia Rossi (2003) e Carola Spotorno (2002).

Centrocampisti

Qualche movimento si registra anche lungo la linea mediana rossoblù, con gli arrivi di Natalinda Dekaj dalle giovanili del Sassuolo, di Alice Lombardo e della svedese Filippa Millqvist (1997) dallo Spezia, della giovane maltese Lucia Maya (2003) e dell’esperta cipriota Sara Papadoupolou (1987).

A fianco dei nuovi arrivi ci saranno ancora Giada Abate (2003), Giorgia Bettalli (1998) e Alice Campora (2001), con queste ultime due già protagoniste nella scorsa stagione e autrici di diversi gol.

Attaccanti

Nel pacchetto delle attaccanti, l’unica novità è rappresentata dalla classe 1995 Caterina Bargi, ex Empoli e Campomorone, che nell’ultima stagione era alla Sampdoria.

Con lei ci saranno ancora Martina Crivelli (2001), Giada Traverso (1999), Giulia Tortarolo (1995) e ovviamente Giulia Parodi (2002) che negli ultimi due campionati con il Grifone ha realizzato 40 reti.

Chi allena il Genoa femminile e dove gioca

Il Genoa Cfc femminile è allenato da Marco Oneto che ha in Sonia Manfucci la sua vice e Martina Carpi come allenatrice dei portieri. Inoltre lo staff ligure vede la presenza di Umberto Manazza come collaboratore tecnico, Ester Cecchella come medico sociale, Francesca Campone come fisioterapista, Giulio Romei e Daniele Mattioli come team manager, Marco Bascherini e Osvaldo Rossi come dirigente Aia.

Il Genoa femminile disputa le proprie partite casalinghe nello stadio Nazario Gambino, sito in via del Mare ad Arenzano.