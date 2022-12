Risultati Serie B 17^ giornata. Rilancio Cagliari, caduta Brescia

Serie B Tutti i risultati delle partite della diciassettesima giornata. La capolista Frosinone frena con il Pisa. Classifica

La diciassettesima giornata di Serie B vede il Frosinone frenare in casa contro il Pisa e, di conseguenza, la Reggina riavvicinarsi al primato in classifica. Nel posticipo, si registra invece il colpo esterno del Parma ai danni del Brescia.

Sintesi Serie B Cagliari-Perugia

Torna un po’ di sorriso in casa del Cagliari che, pur con fatica, batte il Perugia fanalino di coda per 3-2. La gara si mette subito in discesa per la squadra di Liverani che fra il 20′ e il 27′ trova l’uno-due con la coppia di attaccanti formata da Pavoletti e Lapadula. Strizzolo, al 29′, riapre subito il match con Casasola che trasforma il rigore della parità al 54′. Ma quando sembra che la striscia di assenza di vittorie dei sardi stia per prolungarsi, ecco il guizzo di Pavoletti che sigla il definitivo 3-2 all’81’.

Serie B diciassettesima giornata Brescia-Parma 0-2

Continua invece il momento di difficoltà del Brescia che, nel posticipo del diciassettesimo turno, incassa una battuta d’arresto interna contro il Parma. I ducali aprono le marcature con Man al 16′ e le chiudono con Bonny al 95′ consolidando la crisi delle Rondinelle. Nell’immediato dopopartita colloquio fra il presidente Cellino e il tecnico Clotet, con il numero uno lombardo che, da quanto trapela, ha rinnovato la fiducia al proprio allenatore.

Risultati Serie B diciassettesima giornata

Nelle altre partite della diciassettesima giornata, si registra il pareggio a occhiali fra la capolista Frosinone e il Pisa, mentre la Reggina, seconda in classifica, espugna Como con il calcio di rigore di Hernani. Gilardino pareggia ad Ascoli con il suo Genoa e viene confermato sulla panchina del Grifone almeno fino a fine 2022.

Domenica 11 dicembre ore 12.30

Cagliari-Perugia 3-2

Domenica 11 dicembre ore 15

Ascoli-Genoa 0-0

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Spal-Palermo 1-1

Sudtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

Domenica 11 dicembre ore 18

Bari-Modena 4-1

Domenica 11 dicembre ore 20.30

Frosinone-Pisa 0-0

Lunedì 12 dicembre ore 20.30

Brescia-Parma 0-2

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica completa del campionato di Serie B 2022/2023 dopo la disputa della diciassettesima giornata.

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

36 17 11 3 3 Reggina

32 17 10 2 5 Bari

29 17 7 8 2 Genoa

27 17 7 6 4 Ternana

26 17 7 5 5 Parma

26 17 7 5 5 Brescia

24 17 6 6 5 Pisa

23 17 5 8 4 Sudtirol

23 17 5 8 4 Ascoli



22 17 5 7 4 Cagliari

22 17 5 7 4 Modena

21 17 6 3 8 Benevento

21 17 5 6 6 Palermo

20 17 5 5 7 Cittadella

19 17 4 7 4 Venezia 19 17 5 4 8 Cosenza

17 17 4 5 8 Spal

17 17 3 8 6 Como

16 17 3 7 7 Perugia

13 17 3 4 10

VEDI ANCHE: Calendario e Risultati Serie B 2022/2023