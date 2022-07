Calendario e Risultati Serie B 2022/2023

Calendario Serie B 2022-23. Data inizio e fine campionato cadetto. Quante e quali squadre partecipano. Regolamento, risultati e numero partite da giocare.

Serie B 2022-2023, nel mese di agosto inizia la nuova stagione calcistica in B, con tante squadre di tradizione che si contendono la promozione e altre che vogliono rimanere in questa categoria. Vediamo allora come si compone il nuovo calendario cadetto, in base alle date e alle informazioni attualmente disponibili. Per poi passare al regolamento, fra promozioni, retrocessioni, playoff e playout.

Quando inizia il campionato di Serie B 2022 2023?

Come riportano le due piattaforme Tv e streaming in abbonamento, che trasmettono tutte le partite di Serie B, ovvero Sky e Dazn, il campionato dovrebbe iniziare il 13 agosto 2022. Quindi lo stesso giorni in cui inizia la Serie A 2022-23.

Il motivo è che a metà novembre ci sarà il Mondiale in Qatar e anche se la nazionale italiana di calcio non parteciperà, il campionato si dovrà fermare per consentire ai calciatori convocati dalle proprie nazionale di giocarli. Quindi, visto che la sosta durerà oltre un mese, è necessario partire prima rispetto agli altri anni.

Calendario nuovo campionato di Serie B 2022/23

Al momento la Lega Serie B non ha ancora comunicato il calendario del nuovo campionato cadetto. Ma quando ci sarà il sorteggio del calendario di B? Durante il mese di luglio, come già accaduto nelle stagioni calcistiche precedenti. Tuttavia, almeno per ora, non si conosce ancora la data ufficiale del sorteggio.

Quello che sappiamo è che oltre alla data di inizio del 13 agosto 2022, il campionato di B dovrebbe finire il 19 maggio 2023. Ma poi ci saranno play off e play out in data ancora da definire.

Quante squadre ci sono in Serie B

Sono 20 le squadre che partecipano al torneo di calcio di Serie B italiana. Di seguito l’elenco completo di tutti i club che partecipano al campionato di B 2022-23:

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

Spal

Sudtirol

Ternana

Venezia

Squadre neopromosse Serie B campionato 2022

Quante partite ci sono nel campionato di Serie B

10 in ognuna delle 38 giornate previste durante tutto il campionato (19 nel girone di andata e altrettante in quello di ritorno). Quindi il numero totale delle partite ammonta a 380 facendo una moltiplicazione.

Questo per quanto riguarda la regular season. Ma al termine del campionato c’è l’appendice dei play off (per stabilire l’ultima squadra promossa in Serie A) e dei play out (per sancire l’ultima squadra che retrocede in Serie C). Quindi il numero totale è ancora più alto.

Chi passa dalla Serie B alla Serie A

In base al regolamento del campionato cadetto sono 3 le squadre che vengono promosse dalla Serie B alla A:

le prime 2 in classifica alla fine del campionato (o regular season)

una terza squadra che vince i playoff, che si svolgono al termine del campionato fra le squadre posizionate fra la terza e l’ottava posizione in classifica.

Chi scende dalla Serie B alla serie C

Infine, per quanto riguarda il regolamento delle retrocessioni dalla Serie B alla C, riguardano 4 squadre. In particolare:

le ultime 3 classificate alla fine del campionato

la perdente del play out che si gioca alla fine della regular season fra la quart’ultima e la quint’ultima posizionata.

Abbiamo visto date e calendario delle partite di Serie B. In sintesi le 20 squadre che partecipano al campionato si giocano promozione in A, salvezza e retrocessione in C. Non solo durante le 38 giornate della regular season, in cui i risultati di ogni giornata compongono la classifica, ma anche durante playoff e playout che si disputano a fine stagione.

