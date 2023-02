Fiorentina e Juventus femminile aprono la 17esima giornata di Serie A Donne 2023. Orario, formazioni e come guardare la partita in diretta.

La Fiorentina Women’s e la Juve Femminile nella penultima giornata del Campionato di serie A lottano per mantenere il secondo posto in classifica, per arrivare alla fase successiva della poule scudetto nel miglior modo possibile.

Ecco tutte le ultime news sulla partita compresi pronostici, statistiche oltre alle formazioni e a che ora vedere la partita.

Juventus Femminile Fiorentina Women’s precedenti

I pronostici nel calcio oggi servono a poco perché se si dovesse ragionare in base ai numeri la Juve donne è vincente. Ma parliamo del passato, oggi la musica è diversa. Entrambe le squadre sono a pari punti in classifica con otto lunghezze dalla As Roma che per questo turno gioca contro l’Inter Femminile in trasferta.

La Juventus woman e reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Chievo, mentre la Fiorentina seppur ha giocato bene non si è qualificata alle semifinali.

Ma sempre la squadra di Montemurro ha perso contro il Milan grazie a un contestato rigore a favore delle rossonere. Le Viola invece vengono da una vittoria contro la Samp. Quindi come detto allo stato attuale le due squadre almeno in classifica sono alla pari. Sul piano tecnico invece, questo lo vedremo solo durante questa partita. E ora andiamo avanti con le ultime su formazioni e orario del match.

Probabile formazione della Juventus

Fra le giocatrici della Juventus femminile potrebbe giocare dall’inizio Barbara Bonansea, tornata al gol nella partita di Coppa Italia, dopo un lungo periodo senza reti, soprattutto a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dal calcio giocato. Quindi è probabile che Montemurro voglia sfruttare il suo buon momento, magari affiancandola a Girelli e Beerensteyn in attacco.

Per il resto ecco la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo in questo big match della 17a giornata di Serie A donne, (modulo 3-4-3): Peyraud-Magnin, Gama, Sembrant, Rosucci, Lenzini, Pedersen, Caruso, Boattin, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Fiorentina femminile ultime di formazione

La squadra toscana allenata da Panico vuole salire al secondo posto solitario in classifica. Per farlo potrebbe affidarsi in avanti alle calciatrici della Fiorentina che hanno realizzato più goal in stagione, vale a dire Kajan e Longo. Ma ovviamente tutte le altre a supporto dell’attacco.

Ecco dunque la probabile formazione viola per questo match (modulo 4-3-3): Schroffenegger; Cafferata, Tortelli, Breitner, Tucceri Cimini; Parisi, Johannsdottir, Severini; Catena, Longo, Kajan.

Quando gioca la Juve contro la Fiorentina e dove vederla

Viola e bianconere giocano sabato 11 febbraio 2023 alle 12.30 presso lo Stadio Gino Bozzi di Firenze. La partita sarà visibile in diretta streaming su TimVision, DAZN e Juventus Tv. Tutti questi canali sono a pagamento. Come spiegato più volte il calcio femminile italiano non gode di quella visibilità che merita, solo una partita a settimana è gratis su La 7. Pertanto cari lettori, o siete abbonati oppure non vi resta che seguire risultati e highlights sul canale sportivo di Donne sul Web.