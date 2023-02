Si chiude il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia femminile | I risultati delle gare di ritorno e le squadre che accedono alle semifinali

Arriva alla stretta finale la Coppa Italia femminile con le quattro squadre promosse in semifinale, senza clamorose sorprese rispetto alle gare d’andata ma con un paio di rischi pesanti per Inter e Milan. Sintesi delle partite.

Milan-Fiorentina 1-1

Rischia grosso il Milan, cui tuttavia basta un pareggio contro un’ostica Fiorentina dopo la vittoria della gara d’andata in casa dei Viola. Ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra di Maurizio Ganz, soprattutto dopo la bella vittoria in campionato contro la Juventus. A farsi ammirare è soprattutto la Fiorentina di Patrizia Panico che gioca una gara generosissima che nel finale rischia di costare carssima alle rossonere. Vantaggio del Milan su calcio di rigore concesso per un fallo di Agard su Piemonte che Asslani trasforma.

Il Milan non chiude la partita e nel finale del primo tempo soffre un pareggio evitabile: Babb, grande protagonista del match respinge una conclusione dalla lunga distanza di Longo ma sulla respinta Hammarlund è pronta a ribattere in rete di testa. Con Asslani fuori per infortunio, il Milan spreca un paio di occasioni con Thomas ma poi è costretta a difendersi per anni con una Babb straordinaria tra i pali, decisiva in almeno tre occasioni con due palle gol salvate su Kajan. Il Milan passa. Alla Fiorentina Women’s complimenti e applausi che non servono ad accedere in semifinale.

Inter-Sampdoria 3-4

Se il Milan rischia l’Inter per qualche minuto ha addirittura un piede fuori dalla porta Italia contro la Sampdoria. Proprio com’era accaduto nella gara d’andata, quando l’Inter femminile aveva subito due gol a Genova facendosi rimontare dallo 0-3 al 2-3, la squadra di Rita Guarino si spegne inspiegabilmente a risultato ormai acquisito. L’Inter va in vantaggio con Polli, raddoppia con Chawinga e in 22 minuti chiude i conti con il terzo gol di Njoya. Tutto sembra finito.

Ma la Samp ribalta incredibilmente la partita: prima Regazzoli e poi Prugna riducono lo svantaggio. Cincotta ci crede e inserisce in campo tutto il suo potenziale offensivo: il rischio paga. Arriva il gol del pareggio con Tarenzi e addirittura quello della vittoria di Bonfantini che porta le squadre ai supplementari che si chiudono senza gol. Alla Samp l’impresa clamorosa riesce solo a metà. Dal dischetto sbaglia subito Tarenzi, poi anche Conc fallisce il penalty definitivo. E l’Inter passa solo ai rigori, rischiano in modo allucinante una partita già vinta due volte, sia all’andata che al ritorno.

Roma-Pomigliano 2-0

Forte della nettissima vittoria della gara d’andata, la Roma donne coinvolge le seconde linee effettuando un ampio turn-over. Doppietta di Kramzar, gol di testa al 21’ su assist di Selerud che la slovena raddoppia al 64’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tutto molto semplice e senza difficoltà per le giallorosse che concretizzano un altro obiettivo importante in vista di un finale di stagione da straordinaria protagonista, in Italia e in Europa.

Juventus-Chievo Verona 3-0

Nessun problema anche per la Juventus che bissa il 3-0 di Verona con tre gol nella ripresa in una partita sostanzialmente dominata nella quale la grande protagonista è stata il portiere clivense Bettineschi. Il vantaggio è di Bonansea, liberata davanti alla porta da una splendida azione personale di Duljan. Immediato il raddoppio ancora una volta propiziato da un imprendibile Duljan, stesa in piena area da Mele. Caruso trasforma un penalty solare. Al 45esimo gol dell’attaccante bianconero fa eco un secondo rigore, trasformato da Girelli dopo un altro atterramento ai danni di Pfattner. Ma sono almeno cinque i gol salvati da Bettineschi.

Questo il tabellone dei risultati dei quarti di finale di Coppa Italia femminile 2023

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

FIORENTINA MILAN

0-1 1-1 SAMPDORIA

INTER

2-3 4-3 ai tempi regolamentari

3-5 dopo i calci di rigore POMIGLIANO

ROMA

1-8 0-2 CHIEVO VERONA

JUVENTUS

0-3 0-3

Ufficiali gli abbinamenti: si giocano Inter-Juventus e Milan-Roma: queste le gare di andata in un calendario ancora da definire sulla base della doppia sfida.

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

Calendario da definire

INTER

JUVENTUS

Calendario da definire