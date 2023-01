Si sono disputate le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile 2023

Con quattro partite giocate in un unico turno di gare e in rapida successione, si è chiuso il calendario delle gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile 2023.

Come prevedibile successi per le teste di serie del massimo campionato che tra 15 giorni ospiteranno in casa il secondo match.

Pomigliano-Roma 1-8

Goleada da parte della Roma che esagera sul campo del Pomigliano con una vittoria da record che conferma i precedenti delle due vittorie in campionato. Un risultato che nel secondo tempo assume le proporzioni di una vera e propria umiliazione per la squadra campana. Subito due gol in rapida successione in quattro minuti con Giugliano e Glionna.

Nel secondo tempo nonostante molti cambi che danno spazio alle seconde linee, la Roma dilaga con Giacinti, Kajzba (in gol due minuti dopo essere entrata in campo) oltre alla doppietta di Andressa e a ulteriori marcature di Glionnna e Kajzba. Solo sullo 0-8 il Pomigliano riduce inutilmente le distanze con il gol della bandiera firmato da Bragonzi. Semifinale ormai ipotecata dalle giallorosse al di là del match di ritorno.

Fiorentina-Milan 0-1

Con una vittoria per parte in campionato, quello tra Fiorentina e Milan era da considerare il quarto di finale più incerto di questo turno eliminatorio di Coppa Italia. Rossonere, tuttavia, in condizioni migliori e vittoriose grazie a un gol di Piemonte a un quarto d’ora dal termine. Una vittoria che conferma la crescita delle ultime settimane, concretizzata da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa e cinque partite di fila senza subire alcun gol. Una vittoria quella sul campo delle Viola che dievmnta una extra-motivazione in vista dell’attesissimo derby in programma sabato contro l’Inter. In una partita condizionata dal forte vento il gol partita arriva al 73’ con un bel colpo di testa di Piemonte su calcio di punizione pennellato da Arnadottir.

Sampdoria-Inter 2-3

Partita dominata anche quella dell’Inter femminile di Rita Guarino sul campo della Sampdoria, pur con qualche licenza eccessiva nella fase finale durante la quale le blucerchiate rischiano di cogliere una clamorosa rimonta in pieno recupero. Ha una buona prestazione in avvio da parte del padrone di casa, l’Inter risponde con tre goal in rapida successione che sembrano chiudere i conti già nel primo tempo. Risultato sbloccato da Njoya. A seguire le reti di Chawinga e Bonetti. Inter che dà troppe cose per scontate nel corso del secondo tempo, soprattutto di fronte a una Sampdoria che ha il merito di crescere e di crederci. Il goal che gli riapre la partita arriva al 64’: clamorosa doppia traversa su due conclusioni di Giordano e Lopez insaccato dal tap-in di Bonetti. A tempo scaduto un tocco di Fallico su corta respinta di Durante vale un insperato secondo gol per la Sampdoria.

Chievo Verona-Juventus 0-3

Anche per la Juventus l’ostacolo Chievo, indipendentemente dalla buona volontà della squadra scaligera, si rivela poca cosa fin dal primo tempo. Prima frazione dominata dalla squadra di Montemurro che sblocca il risultato con una fantastica sforbiciata di Cristiana Girelli, un gran colpo in acrobazia. É ancora Girelli a concedere il bis direttamente su calcio di punizione. Tutto in soli 11 minuti. Il terzo gol è di Cernoia, su calcio di rigore concesso per una evidentissima trattenuta di Mascanzoni su Beerensteyn.

Juventus che domina tutto il secondo tempo creando altre occasioni senza rischiare nulla e sfiorando più volte il quarto gol. Ma il risultato non cambia più.

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

POMIGLIANO

ROMA

1-8 7-8 febbraio FIORENTINA

MILAN

0-1 7-8 febbraio SAMPDORIA

INTER

2-3 7-8 febbraio CHIEVO VERONA

JUVENTUS

0-3 7-8 febbraio

Questo il quadro delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia in vista del calendario di ritorno a campi invertiti.