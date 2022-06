Hellas Verona giocatori. La formazione del Verona 2022/23

Hellas Verona 2022, giocatori: nazionalità, età, ruoli, capitano, allenatore, formazione e tifosi. Ecco la rosa dei calciatori del Verona FC.

L’Hellas Verona anche quest’anno ha messo in mostra calciatori che si sono rivelati grandi sorprese e ottimi elementi. Ecco chi sono e come si chiamano i giocatori del Verona calcio, quelli italiani, stranieri e quelli in prestito, in ordine di ruolo.

Aggiornato al 2 giugno 2022

Giocatori del Verona

Portieri Verona

1 – Ivor Pandur: nazionalità croata, classe 2000. È il secondo portiere della squadra gialloblù, ma è reduce tuttavia da un lungo infortunio alla spalla.

nazionalità croata, classe 2000. È il secondo portiere della squadra gialloblù, ma è reduce tuttavia da un lungo infortunio alla spalla. 12 – Mattia Chiesa: nazionalità italiana, classe 2000. Era in prestito, è tornato all’Hellas Verona nel gennaio 2022 per sopperire agli infortuni degli altri portieri.

nazionalità italiana, classe 2000. Era in prestito, è tornato all’Hellas Verona nel gennaio 2022 per sopperire agli infortuni degli altri portieri. 22- Alessandro Berardi: nazionalità italiana, classe 1992. Terzo portiere della squadra e uomo-spogliatoio del Verona.

nazionalità italiana, classe 1992. Terzo portiere della squadra e uomo-spogliatoio del Verona. 96 – Lorenzo Montipò: nazionalità italiana, classe 1996. Portiere titolare della squadra, è arrivato nell’estate 2021 per sostituire Marco Silvestri (andato all’Udinese).

Difensori Verona

5 – Marco Davide Faraoni: nazionalità italiana, classe 1991. Terzino destro in grado di agire a tutta fascia nel 3-4-2-1 degli ultimi anni, è anche il vice-capitano della squadra gialloblù.

nazionalità italiana, classe 1991. Terzino destro in grado di agire a tutta fascia nel 3-4-2-1 degli ultimi anni, è anche il vice-capitano della squadra gialloblù. 16 – Nicolò Casale: nazionalità Italiana, classe 1998. Difensore centrale prodotto delle giovanili dell’Hellas, durante la stagione 2021/2022 è stato un titolare inamovibile. È anche tra i giocatori della Nazionale.

nazionalità Italiana, classe 1998. Difensore centrale prodotto delle giovanili dell’Hellas, durante la stagione 2021/2022 è stato un titolare inamovibile. È anche tra i giocatori della Nazionale. 17 – Federico Ceccherini: nazionalità italiana, classe 1992. Arrivato a Verona nel 2020, ha trovato parecchio spazio sia con Juric che con Tudor. Nel terzetto difensivo del Verona agisce prevalentemente come “braccetto” di sinistra.

nazionalità italiana, classe 1992. Arrivato a Verona nel 2020, ha trovato parecchio spazio sia con Juric che con Tudor. Nel terzetto difensivo del Verona agisce prevalentemente come “braccetto” di sinistra. 21 – Koray Günter: nazionalità turca e tedesca, classe 1994. Difensore centrale, grazie ai suoi piedi educati è il “regista difensivo” del Verona sin dal 2019.

nazionalità turca e tedesca, classe 1994. Difensore centrale, grazie ai suoi piedi educati è il “regista difensivo” del Verona sin dal 2019. 27 – Pawel Dawidwicz: nazionalità polacca, classe 1995. Può agire in tutti i ruoli del terzetto difensivo, sia al centro che sui lati. Infortunatosi a dicembre (lesione del crociato), è tornato a calcare i campi della Serie A durante le ultimissime partite del torneo. Punto fermo della Nazionale polacca.

nazionalità polacca, classe 1995. Può agire in tutti i ruoli del terzetto difensivo, sia al centro che sui lati. Infortunatosi a dicembre (lesione del crociato), è tornato a calcare i campi della Serie A durante le ultimissime partite del torneo. Punto fermo della Nazionale polacca. 29 – Fabio Depaoli: nazionalità italiana, classe 1997. Terzino in prestito dalla Sampdoria, può giocare sia a destra che a sinistra, risultando dunque molto utile per la sua duttilità.

nazionalità italiana, classe 1997. Terzino in prestito dalla Sampdoria, può giocare sia a destra che a sinistra, risultando dunque molto utile per la sua duttilità. 30 – Gianluca Frabotta: nazionalità italiana, classe 1998. Esterno sinistro di proprietà della Juventus, durante l’ultima stagione è stato fermato da una lunga serie di infortuni che in pratica l’ha reso indisponibile per tutto il campionato.

nazionalità italiana, classe 1998. Esterno sinistro di proprietà della Juventus, durante l’ultima stagione è stato fermato da una lunga serie di infortuni che in pratica l’ha reso indisponibile per tutto il campionato. 31 – Bosko Sutalo: nazionalità croata, classe 2000. Difensore centrale o all’occorrenza terzino, è in prestito dall’Atalanta. È titolarissimo nella Nazionale Under 21 della Croazia.

nazionalità croata, classe 2000. Difensore centrale o all’occorrenza terzino, è in prestito dall’Atalanta. È titolarissimo nella Nazionale Under 21 della Croazia. 42 – Diego Coppola: nazionalità italiana, classe 2003. Aggregato alla prima squadra dopo aver fatto molto bene con la Primavera gialloblù, è un difensore centrale di grande struttura fisica e attualmente nel giro delle Nazionali giovanili italiane.

nazionalità italiana, classe 2003. Aggregato alla prima squadra dopo aver fatto molto bene con la Primavera gialloblù, è un difensore centrale di grande struttura fisica e attualmente nel giro delle Nazionali giovanili italiane. 45 – Panagiotis Retsos: nazionalità greca, classe 1998. Arrivato durante il mercato invernale, è stato tuttavia fermato da alcuni problemi fisici. Gioca prevalentemente come difensore centrale, ma sa adattarsi e giocare come terzino su entrambe le fasce.

Centrocampisti Verona

4 – Miguel Veloso: nazionalità portoghese, classe 1986. È il capitano del Verona, un regista dal piede molto educato ed è anche un ottimo tiratore di calci piazzati.

nazionalità portoghese, classe 1986. È il capitano del Verona, un regista dal piede molto educato ed è anche un ottimo tiratore di calci piazzati. 7 – Antonin Barak. nazionalità ceca, classe 1994. Mezzala o trequartista, abbina mezzi fisici importanti, ottima tecnica e un ottimo fiuto del gol. Conta anche una trentina di partite con la Nazionale della Repubblica Ceca.

nazionalità ceca, classe 1994. Mezzala o trequartista, abbina mezzi fisici importanti, ottima tecnica e un ottimo fiuto del gol. Conta anche una trentina di partite con la Nazionale della Repubblica Ceca. 8 – Darko Laziovic: nazionalità serba, classe 1990. Esterno sinistro in grado di giocare anche sulla fascia opposta, sa agire lungo tutta la corsia di competenza, sa segnare e far segnare i compagni. Spesso titolare nella Nazionale della Serbia.

nazionalità serba, classe 1990. Esterno sinistro in grado di giocare anche sulla fascia opposta, sa agire lungo tutta la corsia di competenza, sa segnare e far segnare i compagni. Spesso titolare nella Nazionale della Serbia. 14 – Ivan Ilic: nazionalità serba, classe 2001. Acquistato dal Verona, durante lo scorso calciomercato dopo un anno di prestito dal Manchester City, è un regista dotato anche di grinta e di un buon fisico. Nonostante la giovane età, è spesso convocato dalla Nazionale maggiore della Serbia.

nazionalità serba, classe 2001. Acquistato dal Verona, durante lo scorso calciomercato dopo un anno di prestito dal Manchester City, è un regista dotato anche di grinta e di un buon fisico. Nonostante la giovane età, è spesso convocato dalla Nazionale maggiore della Serbia. 24 – Daniel Bessa: nazionalità brasiliana e italiana, classe 1993. Centrocampista in grado di giocare sia in mezzo che sulla trequarti (suo ruolo naturale). Il suo contratto con l’Hellas scade il 1° luglio.

nazionalità brasiliana e italiana, classe 1993. Centrocampista in grado di giocare sia in mezzo che sulla trequarti (suo ruolo naturale). Il suo contratto con l’Hellas scade il 1° luglio. 61 – Adrien Tameze: nazionalità francese e camerunense, classe 1994. È un centrocampista centrale ma, grazie alla sua duttilità incredibile, durante la sua esperienza in gialloblù ha giocato praticamente ovunque, dalla difesa all’attacco.

nazionalità francese e camerunense, classe 1994. È un centrocampista centrale ma, grazie alla sua duttilità incredibile, durante la sua esperienza in gialloblù ha giocato praticamente ovunque, dalla difesa all’attacco. 78 – Martin Hongla: nazionalità camerunense, classe 1998. Il mediano arrivato durante la scorsa estate ha vissuto un’annata di adattamento e non ha giocato molto, chiudendo però con alcune buone prestazioni. È un titolare della Nazionale del Camerun.

nazionalità camerunense, classe 1998. Il mediano arrivato durante la scorsa estate ha vissuto un’annata di adattamento e non ha giocato molto, chiudendo però con alcune buone prestazioni. È un titolare della Nazionale del Camerun. 88 – Mateusz Praszelik: nazionalità polacca, classe 2000. Trequartista arrivato durante la sessione di mercato invernale. Ha comunque giocato poco.

Attaccanti Verona

10 – Gianluca Caprari: nazionalità italiana, classe 1993. Arrivato nelle ultime ore dello scorso mercato per sostituire Mattia Zaccagni (passato alla Lazio), il trequartista romano ha chiuso la stagione con dodici reti e sette assist che gli ha fruttato anche la convocazione di Mancini.

nazionalità italiana, classe 1993. Arrivato nelle ultime ore dello scorso mercato per sostituire Mattia Zaccagni (passato alla Lazio), il trequartista romano ha chiuso la stagione con dodici reti e sette assist che gli ha fruttato anche la convocazione di Mancini. 11 – Kevin Lasagna: nazionalità italiana, classe 1992. Prima o seconda punta, è dotato di grande velocità. Ha all’attivo anche sette presenze con la Nazionale.

nazionalità italiana, classe 1992. Prima o seconda punta, è dotato di grande velocità. Ha all’attivo anche sette presenze con la Nazionale. 18 – Matteo Cancellieri: nazionalità italiana, classe 2002. Esterno d’attacco scuola Roma, è arrivato al Verona nell’ambito dell’operazione che nell’estate 2020 portò Kumbulla alla Roma. Messosi in mostra con la Primavera gialloblù (diciassette gol e otto assist tra campionato e Coppa Italia in ventitré presenze), dalla stagione 2021/2022 è stato aggregato alla prima squadra, con la quale ha debuttato e trovato anche il primo gol in Serie A.

nazionalità italiana, classe 2002. Esterno d’attacco scuola Roma, è arrivato al Verona nell’ambito dell’operazione che nell’estate 2020 portò Kumbulla alla Roma. Messosi in mostra con la Primavera gialloblù (diciassette gol e otto assist tra campionato e Coppa Italia in ventitré presenze), dalla stagione 2021/2022 è stato aggregato alla prima squadra, con la quale ha debuttato e trovato anche il primo gol in Serie A. 99 – Giovanni Simeone: doppia nazionalità argentina e spagnola, classe 1995. Figlio di Diego Simeone (allenatore dell’Atletico Madrid), è una prima punta ed è arrivato all’Hellas nell’estate 2021. Con diciassette gol a referto, quella appena conclusasi è stata per lui la miglior stagione da professionista.

Chi è il capitano del Verona?

Come detto, il capitano dell’Hellas è Miguel Veloso, regista mancino di grande esperienza. Ha alle spalle tre stagioni in gialloblù e anche più di cinquanta partite con il Portogallo, con il quale ha conquistato anche un terzo posto agli Europei del 2012.

Formazione titolare dell’Hellas Verona 2022

Nonostante alcuni cambiamenti, il Verona ha sempre avuto una formazione titolare piuttosto definitiva. Eccola dunque di seguito.

(3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Allenatore Hellas Verona

Dopo l’addio di Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona 2021/2022, i gialloblù sono alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. I giochi comunque sono già fatti: sarà infatti Gabriele Cioffi il mister dell’Hellas.

Palmares Verona, i trofei dell’Hellas

Il più grande successo dell’Hellas Verona risale alla stagione 1984/1985, quando gli allora gialloblù di Osvaldo Bagnoli arrivarono primi in Serie A vincendo il primo (e sin qui unico) scudetto della storia del club.

Al momento si contano inoltre tre Serie B vinte (1956/1957, 1981/1982, 1998/1999).

Come si chiamano i tifosi dell’Hellas Verona

I tifosi del Verona vengono da sempre soprannominati “i butei” (singolare: butel), vale a dire “i ragazzi” in dialetto veronese. I supporters più caldi durante le partite si ritrovano in Curva Sud, il cuore pulsante del tifo dell’Hellas che oggi dà anche il nome al gruppo del tifo organizzato una volta conosciuto come Brigate Gialloblù.

