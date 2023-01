Coppa Italia, Milan-Torino 0-1: rossoneri eliminati

La Coppa Italia prosegue con un’altra sorpresa, l’eliminazione del Milan campione d’Italia a opera del Torino

Prosegue all’insegna delle sorprese il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Milan clamorosamente eliminato dal Torino, 0-1, dopo i tempi supplementari con i granata in inferiorità numerica.

Una conferma, dopo la sofferta qualificazione dell’Inter – detentrice del trofeo – a spese del Parma, che anche questa formula estremamente protettiva per le teste di serie del massimo campionato può risultare rischiosa. Se non addirittura fatale.

Coppa Italia, Milan-Torino 0-1

Il Milan ha certamente molte responsabilità. Magari non quella di avere preso sottogamba l’impegno. Ma sicuramente quello di averlo interpretato fin dall’inizia con pochissima lucidità. Rossoneri prevalenti ma non dominanti quando nel primo tempo Milinkovic-Savic è chiamato a un paio di interventi decisivi e viene salvato dal palo su una deviazione di De Ketekaere, schierato titolare dal primo minuto. Le occasioni sono importanti ma la squadra di Pioli non le sfrutta.

Nessun gol nemmeno dopo la decisione del tecnico rossonero di inserire Rafael Leao e Messias che ha immediatamente una clamorosa occasione con un tiro da posizione angolata che finisce fuori di un nulla. Subito dopo, al 70’, il Torino rimane in dieci per l’espulsione di Djidji per somma di ammonizioni. E tutto sembra scivolare in discesa per i rossoneri. Che però si trascinano fino al 90’ senza segnare contro un Torino sempre più raccolto in difesa.

Gol decisivo ai tempi supplementari

É proprio quando il Milan si ritrova in superiorità numerica che la squadra rossonera non convince. A poco a poco gli spunti dei rossoneri si esauriscono e si fanno sempre meno intensi e sempre più confusi. Il Torino resta coperto e riparte. Juric si garantisce il primo obiettivo, quello di arrivare oltre il 90’. Poi porta a casa una vittoria sicuramente insperata. Merito anche di Milinkovic-Savic, sempre presente sulle conclusioni da lontano (Dest, Tonali) e sulle zampate ravvicinate di Giroud, anche lui in campo nel finale di partita. Provvidenziale la deviazione del portiere granata sulla girata del francese. Un grande intervento…

Quando ormai si profilano i calci di rigore il Torino trova un micidiale contropiede che Bayeye – appena entrato in campo – confeziona davanti alla porta per Adopo che da due passi non sbaglia.

L’assalto finale del Milan è intensissimo. Ma sempre confuso. Calabria e ancora Giroud non trovano il bersaglio. Milinkovic-Savic para tutto quello che serve. E il Torino passa con merito.

La Coppa Italia prosegue ora con l’ultimo turno di gioco di questa settimana in programma giovedì con Fiorentina-Sampdoria (ore 18) e Roma-Genoa (21). L’Inter, salva ma provata e il Milan, clamorosamente fuori all’esordio nella competizione, si ritroveranno di fronte la prossima settimana per la Supercoppa. Ma i presupposti, tra i deludenti pareggi dell’ultimo fine settimana e le prestazioni di questo turno infrasettimanale di coppa, non sono certo i migliori.