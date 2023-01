Coppa Italia, Inter-Parma 2-1: a fatica ai supplementari

L’Inter vince in rimonta contro un ottimo Parma e conquista l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia ieri sera

Per quasi un’ora di gioco l’Inter, detentrice della Coppa Italia dopo la finale vinta lo scorso anno sulla Juventus, rischia grosso. E una sorprendente eliminazione in casa contro il Parma. Assenze, fatica, una partita ancora una volta al di sotto dei suoi standard: ma anche un’ottima prestazione dei Ducali capaci di onorare l’impegno sfiorando un’impresa clamorosa.

Ma alla fine l’Inter passa: e salva l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia grazie a due gol all’ultimo istante.

Coppa Italia, Inter-Parma 2-2

Letteralmente all’ultimo istante. E dopo mezz’ora di supplementari che rischiano di pesare ulteriormente in vista della partita di sabato a San Siro contro il Parma.

Al Meazza, di fronte a un buon pubblico (quasi 50mila presenze), è soprattutto il Parma a farsi ammirare. L’Inter fatica a entrare in partita e a creare reali pericoli a Buffon, di ritorno da titolare tra i pali in una serata da ricordare a pochi giorni dal suo 45esimo compleanno.

Al 38’ è proprio il Parma a passare in vantaggio. Splendida conclusione al volo di Juric, entrato in campo al posto dell’infortunato Man, che si insacca imparabilmente alle spalle di Onana proprio all’incrocio dei pali. Protagonista poco dopo il portiere dell’Inter su un gran tiro di Benedyczak. San Siro non apprezza e fischia.

L’Inter si salva ai supplementari

Simone Inzaghi prova a scuotere la squadra inserendo Bellanova, Dzeko e Dimarco spingendo la squadra in modo più esteso su fasce e profondità. Ma Buffon si alza a livelli assoluto salvando il risultato in almeno tre occasioni. All’87’ anche il portiere dei Mondiali cede le armi su una conclusione di rimbalzo di Lautaro Martinez leggermente deviato da Osorio. E si va avanti fino ai supplementari grazie a un altro intervento di Buffon su Dzeko.

É Dimarco a trascinare la squadra nella mezz’ora di supplementari con il Parma che si chiude progressivamente in difesa andando in forte sofferenza. É proprio Dimarco a generare l’azione che al 110’ vale la vittoria e la qualificazione: splendida conclusione al volo, davvero strepitosa, che Buffon respinge ancora una volta servendo tuttavia ad Acerbi un colpo di testa vincente che scavalca il portiere degli emiliani e promuove i nerazzurri.

L’Inter attende adesso la prossima settimana per conoscere la propria prossima avversaria tra Atalanta e Spezia che i nerazzurri affronteranno comunque a San Siro in qualità di prima testa di serie della competizione.