Coppa Italia 2022-23 ottavi. Prossime partite

Coppa Italia ottavi di finale, due le partite da vedere questa settimana. Ecco chi gioca domani.

Sono Fiorentina-Sampdoria (giovedì 12 gennaio alle 18) e Roma-Genoa (ore 21) a chiudere la prima settimana degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un cartellone non esente da sorprese considerando la grande fatica con la quale l’Inter ha battuto il Parma nel primo turno martedì sera. Una Coppa Italia che promette nuove sorprese di qui al termine della manifestazione.

Fiorentina-Sampdoria, precedenti e formazioni

Ad aprire il programma di coppa nel pomeriggio, la trasferta della Sampdoria sul campo della Fiorentina.

Per la Sampdoria, impegnata in una drammatica lotta per la salvezza, la Coppa Italia è stato a oggi un impegno significativo e rispettato. Due le vittorie dei blucerchiati che hanno battuto prima la Reggina e poi l’Ascoli, superato solo ai calci di rigore dopo il 2-2 segnato in extremis da Caputo al termine dei tempi supplementari.

Dodici i precedenti tra Viola e Samp in Coppa Italia: cinque le vittorie dei padroni di casa con due successi blucerchiati e quattro pareggi. Anche in questo caso gara unica di sola andata. Pareggio non contemplato in una sfida che comunque vada avrà una vincitrice, eventualmente dopo supplementari e calci di rigore.

Italiano, ancora imbattuto nel 2023, riconferma da titolare Kouamè anche in considerazione delle assenze degli acciaccati Jovic e Cabral. Nella Sampdoria Rincon, espulso e squalificato dopo il turno di Serie A, titolare insieme a Verre e a Leris. Per Villar e Djuricic, impiegati part-time nella sconfitta contro il Napoli, si ipotizza un impegno dal primo minuto.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Barak, Saponara; Kouamé.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Villar, Rincon, Augello; Verre; Djuricic, Lammers.

Fiorentina-Sampdoria si gioca all’Artemio Franchi alle 18, arbitra Paterna. Diretta televisiva in chiaro su Italia 1 e live streaming sulle piattaforme del gruppo, Sportmediaset e Mediasetplay.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Esordio in Coppa Italia per i giallorossi dopo il brillante pareggio conquistato negli ultimi minuti di gara a San Siro contro il Milan.

La Roma, inserite tra le prime otto teste di serie, che affronta la seconda squadra di Serie B coinvolta negli ottavi di finale. Anche il Genoa, come il Parma battuto dall’Inter martedì sera, ha potuto contare su un lungo periodo di preparazione dopo l’ultima partita ufficiale giocata a Santo Stefano. Genoa, terzo in classifica in Serie B e in serie positiva da quattro gare (con tre vittorie) che nei due turni precedenti ha battuto ed eliminato Benevento (3-2) e Spal (1-0). I rossoblu arrivano da due vittorie importantissime in campionato sul Frosinone e a Bari.

La Roma, seconda nell’albo d’oro nazionale della competizione con nove vittorie e 17 finali complessive (solo la Juventus ha fatto meglio), punta con decisione a un trofeo la cui finale si terrebbe proprio all’Olimpico. Stadio completamente esaurito questa sera.

Le due squadre si ritrovano in Coppa Italia 27 anni dopo il 1995 quando ai quarti di finale la Roma ribaltò nella partita di ritorno e con tre gol la vittoria del Genoa per 2-0 al Ferraris.

La Roma ritrova Mourinho in panchina, la sua classifica si è conclusa e valuta le condizioni di Zaniolo non brillantissimo a Milano. Belotti, completamente recuperato, potrebbe giocare dall’inizio.

Il Genoa, affidato da poche settimane ad Alberto Gilardino, annuncia un 4-3-3 nel quale spicca il ritorno da ex di Strootman contro la sua vecchia squadra.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Celik; Pellegrini, Zaniolo; Belotti. All. Mourinho

GENOA (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson. All. Gilardino

A che ora gioca la Roma contro il Genoa

La partita tra Roma e Genoa si gioca alle 21 all’Olimpico, arbitra Feliciani. Diretta in prima serata su Canale 5 con live in streaming su Sportmediaset e Mediasetplay, su PC o applicazione.

La Coppa Italia riprenderà la prossima settimana con le ultime quattro gare degli ottavi divise in due turni di gara: prima Napoli-Cremonese (martedì 17), quindi Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza, tutte in programma giovedì 19 dopo la Supercoppa italiana in palio tra Milan e Inter a Riyadh mercoledì sera.

Da venerdì sera torna subito protagonista la Serie A con la partitissima in programma tra Napoli e Juventus.

