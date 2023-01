Coppa Italia, la Cremonese elimina il Napoli

Clamorosa sconfitta interna ai calci di rigori per il Napoli, capolista in campionato | Cremonese che grazie ai accede ai quarti di Coppa Italia, affronterà la Roma

Secondo colpo di scena negli ottavi di finale di Coppa Italia cui mancano ancora tre capitoli in programma giovedì prossimo. Dopo il Milan, battuto in casa dal Torino, esce di scena anche il Napoli, eliminato ai calci di rigore dalla Cremonese.

Un esito assolutamente imprevedibile considerando che il Napoli non aveva mai perso in casa in questa stagione e che la Cremonese non aveva mai vinto dal ritorno in Serie A. E quello che sembrava un pronostico assolutamente scontato, diventa un esito del tutto imprevisto.

Coppa Italia, Napoli-Cremonese 6-7 (dopo i calci di rigore)

Tutto lasciava pensare a quello che doveva essere poco più di un allenamento per il Napoli. Reduce dalla splendida vittoria di campionato con la Juventus e schierato da Spalletti all’insegna del risparmio e del turn over. Simeone e Raspadori titolari dal primo minuto con Elmas. Solo panchina per Osimhen.

Cremonese alla sua prima uscita ufficiale con il nuovo tecnico Ballardini dopo l’esonero di Alvini, avvenuto sabato sera a seguito della sconfitta interna contro il Monza.

Tre gol nella prima frazione: con il Napoli che schiera dieci giocatori nuovi rispetto ai titolari visti in campo contro la Juventus. Al 18’ Okereke raccoglie un appoggio di Castagnetti e infila una difesa troppo larga e lenta per il vantaggio grigiorosso. Perentoria la risposta del Napoli che in tre minuti si riprende in mano la partita. Prima il pareggio in mischia di Juan Jesus, poi splendida girata a rete di testa di Simeone su cross di Zerbin. Ma proprio quando il Napoli sembra aver preso il controllo, sprecando a più riprese il terzo gol con Raspadori e Simeone ma anche con Elmas, arriva il pareggio ospite: cross di Zanimacchia e gran colpo di testa di Felix Afena Gyan che vale il pareggio.

Supplementari e rigori

Inutile il ricorso di Spalletti alla panchina. Napoli che propone tutti i titolari, compreso Osimhen ma sotto una pioggia torrenziale la squadra di casa pur costruendo molto non trova il bersaglio. Anche per merito del solito Carnesecchi, decisivo in almeno un paio di occasioni e in particolare su Politano. Anche con i grigiorossi in dieci uomini a causa dell’espulsione di S ernicola per somma di ammonizione, il Napoli non riprende il controllo del match lasciandosi trascinare fino ai calci di rigore.

La Cremonese è perfetta: nemmeno un errore. Lobotka invece calcia a lato il suo penalty, uno sbaglio che costa al Napoli la qualificazione.

Coppa Italia Ottavi di finale Data e orario di gara In onda Inter Parma 2-1 (tempi supplementari) Lautaro Martinez, Acerbi

Juric Milan Torino 0-1 Adopo Fiorentina Sampdoria 1-0 Barak Roma Genoa 1-0 Dybala Napoli Cremonese 2-2 (calci di rigore) Juan Jesus, Simeone

Okereke, Afena Gyan Atalanta Spezia 19 gennaio ore 15.00 Italia 1 Lazio Bologna 19 gennaio ore 18.00 Italia 1 Juventus Monza 19 gennaio ore 21.00 Canale 5

La Cremonese a questo punto giocherà i quarti di finale, gara di sola andata, all’Olimpico, contro la Roma. Giovedì le altre tre partite in programma: Atalanta-Spezia (ore 15), Lazio-Bologna (18), Juventus-Monza (21). Napoli che esce dal primo dei suoi tre fronti e si prepara al match di sabato alle 18, il derby esterno contro la Salernitana.