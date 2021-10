Prossime partite Serie A femminile 2021-2022. 6ª Giornata calendario e statistiche

Prossime partite serie A femminile 2021-22, quali sono? Ecco date, orari, precedenti e dove guardare le gare del sesto turno di campionato.

Prossime partite, il campionato di Serie A femminile non si ferma e scende in campo anche durante questo fine settimana. Le 6 gare del sesto turno della Serie A woman 2021-22 si giocheranno metà sabato 9 ottobre e altrettante domenica 10 ottobre.

Analizziamo allora tutte le partite in calendario per questa giornata, incluse statistiche e precedenti di ogni match.

Serie A femminile partite 6ª giornata 9-10 ottobre

Sampdoria – Inter

Il sesto turno del campionato di Serie A women si apre sabato 9 ottobre alle ore 12:30 con l’incontro fra Sampdoria e Inter. Le nerazzurre hanno subito la prima sconfitta stagionale nell’ultimo turno contro Pomigliano, ma hanno 9 punti in classifica. Viceversa le blucerchiate hanno solo 3 punti e nel campionato attuale non hanno mai concluso una partita senza subire gol.

Juventus – Napoli

Alle ore 14:30 di sabato 9 ottobre scendono in campo Juve e Napoli femminile. Le bianconere potrebbero centrare la 30° vittoria consecutiva in campionato, ottenendo i 3 punti, a differenza dell’attuale squadra maschile degli ultimi anni. Potrebbero essere decisive per questo Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, entrambe a segno nei precedenti incontri giocati contro la squadra partenopea.

Lazio – Pomigliano

Un match salvezza in piena regola quello fra Pomigliano, che ha ottenuto il suo primo successo nell’ultima partita di campionato e Lazio femminile, che ha appena cambiato allenatore. Le biancocelesti fino ad ora nel campionato 2021-22 hanno subito 20 gol e non hanno ancora ottenuto punti, che questa sia la volta buona? Lo sapremo sabato 9 ottobre alle ore 14:30.

Verona – Fiorentina

Domenica 10 ottobre alle ore 12:30, in programma l’incontro fra Verona e Fiorentina. Le gialloblu fino ad ora hanno ottenuto un solo punto in campionato. Mentre la squadra toscana, dopo aver perso le prime 3 partite, ha ottenuto 2 vittorie consecutive negli ultimi match di Serie A, quindi spera di continuare questa striscia positiva.

Milan – Roma

E’ il big match della 6° giornata quello fra rossonere e giallorosse. Il Milan femminile ha perso solo una delle partite giocate nel campionato in corso, vincendo tutte le altre. Ma attenzione perché la Roma ha vinto entrambe le gare giocate in trasferta finora. Un incontro che si preannuncia equilibrato, in programma domenica 10 ottobre ore 12:30.

Sassuolo – Empoli

Chiude questo turno, la partita delle ore 14:30 di domenica 10 ottobre fra Sassuolo ed Empoli. La squadra neroverde è attualmente prima in classifica, assieme alla Juve, dopo aver vinto tutte le partite giocate in questo campionato. Le giocatrici toscane invece vogliono recuperare terreno dopo un inizio di stagione non semplice, con soli 4 punti raccolti fin qui.

Partite 6ª giornata Serie A femminile dove vederle

Come riporta il sito della Figc femminile, l’ultima partita di Serie A TimVision (ossia il big match fra Roma e Juventus) trasmessa in chiaro su La7 e La7d, è stata seguita da 235.000 spettatori. Si tratta di un dato che rappresenta quasi il 2% di share televisivo. A riprova della costante crescita del calcio femminile, che riscuote interesse e appassiona i tifosi con il suo spettacolo in campo.

Anche nel prossimo turno un incontro verrà trasmesso in diretta Tv su La7 e La7d, si tratta di Juventus-Napoli, in programma sabato 9 ottobre alle ore 14:30. Inoltre tutte le partite del sesto turno saranno anche visibili in streaming sulla piattaforma di TimVision.

Queste le informazioni salienti sulle prossime partite della 6ª giornata di Serie A femminile 2021 2022. Come visto potete seguire lo show del calcio in rosa, in streaming su TimVision e per alcuni eventi anche in chiaro e gratis in televisione sui canali di La7.

