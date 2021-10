Lazio femminile, il nuovo allenatore è Massimiliano Catini

Dopo l’esonero di Carolina Morace, sarà Massimiliano Catini il nuovo tecnico della squadra femminile biancoceleste

Massimiliano Catini è il nuovo tecnico della Lazio calcio femminile. A distanza di ventiquattro ore dalla decisione della società biancoceleste di esonerare Carolina Morace, l’allenatrice che aveva accompagnato in Serie A le Aquile vincendo il campionato di Serie B della scorsa stagione, arriva la decisione ufficiale del club.

Catini vanta una lunga esperienza tecnica, anche all’interno della Lazio. Nelle ultime due stagioni ha allenato la Under 17 della rappresentativa femminile. Nel 2011 lo ricordiamo al fianco di Andrea Stramaccioni, prima come allenatore in seconda della primavera dell’Inter e poi promosso alla prima squadra nerazzurra.

Massimilino Catini sulla panchina della Lazio

L’arrivo di Catini prevede anche un adeguamento nei quadri tecnici del club. Insieme all’allenatore arriva anche Cristian Ieno, ricercatore in Fisiologia dell’esercizio all’Università La Sapienza di Roma e già collaboratore tecnico del settore giovanile della Lazio maschile e femminile che collaborerà con Catini. Direttore tecnico diventa l’attuale Club Manager Francesco Panzerini che affiancherà, insieme alla Team Manager Monica Caprini, il nuovo staff tecnico.

LA CLASSIFICA DI SERIE A FEMMINILE

Serie A femminile: solo 2 le allenatrici

L’esonero di Carolina Morace è già il secondo di questo avvio di stagione di Serie A femminile dopo quello di Manuela Tesse, sostituita da Domenico Panico sulla panchina del Pomigliano d’Arco Femminile. E con questi due cambi si è considerevolmente ridimensionata la ‘quota rosa’ delle panchine di Serie A femminile che ora comprende sue sole allenatrici, Patrizia Panico (Fiorentina) e Rita Guarino (da quest’anno all’Inter). Gli altri dieci club sono affidati a tecnici di sesso maschile.

