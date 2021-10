Serie A femminile, salta la prima panchina: la Lazio esonera Carolina Morace

Dopo la quinta sconfitta consecutiva viene esonerata Carolina Morace, si tratta della prima panchina che salta nel campionato di calcio femminile di Serie A

É finita con la sconfitta contro il Sassuolo (0-3) l’esperienza di Carolina Morace sulla panchina della Lazio. L’allenatrice è stata ufficialmente esonerata dalla società presieduta da Claudio Lotito nel tardo pomeriggio di ieri con un breve comunicato stampa.



La Lazio esonera Carolina Morace

Insieme alla Morace esonerata anche la sua vice, Jane Williams: “La società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A. La Società renderà noto nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore”.

Il cammino della Lazio femminile

In realtà il nuovo allenatore dovrebbe essere reso noto a brevissimo, forse fin da oggi. Il tempo stringe e sabato prossimo alle ore 14.30 la squadra sarà chiamata a una partita importantissima in casa contro il Pomigliano d’Arco.

Lazio che ha chiuso questa prima fase del campionato di Serie A con un bilancio disastroso: cinque sconfitte, alcune delle quali molto pesanti (8-1 dal Milan, 6-1 dalla Fiorentina). Zero punti e venti gol subiti. La Morace era stata la grande protagonista della promozione della Lazio dello scorso anno, un campionato trionfale vinto a mani basse dalle Aquile davanti alla Pomigliano d’Arco con 14 vittorie 11 pareggi e una sola sconfitta in tutto l’anno. Ma quest’anno la magia si è frantumata. Non facile l’avvio della squadra biancoceleste chiamata in causa da un calendario proibitivo se si eccettua l’esordio contro la Sampdoria.

Un momento difficile per Carolina Morace che nel giugno scorso aveva perso la madre, cui era molto legata. Ma ad oggi la Lazio femminile è ultima in classifica con 0 punti

