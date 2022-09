Partite Serie B femminile 1^ giornata 2022/2023. Dove vederle gratis

Calcio femminile Serie B 2022/2023 partite prima giornata. Trento-Napoli darà il via alla stagione. Quando si gioca e come guardarle in Tv.

Dopo Serie A e Serie C, sabato 17 settembre prenderà il via anche il campionato di Serie B di calcio femminile. A dare il battesimo ufficiale della nuova stagione saranno una neopromossa dalla C e una retrocessa dalla A.

Serie B femminile 2022-2023. Tutte le partite del campionato

La prima partita in programma di questa nuova Serie B a 16 squadre, due in più del precedente campionato, vedrà opposte Trento e Napoli, con il match che avrà inizio alle 14. Sempre nella giornata di sabato, ma con il via alle 17, si disputerà anche Ternana-Ravenna.

Partite Serie B femminile prima giornata Lazio-Brescia

Altro scontro interessante della prima giornata è indubbiamente quello fra Lazio e Brescia. Le biancocelesti sono una delle tre retrocesse della Serie A, mentre le Leonesse sono le deluse dello scorso campionato avendo mancato la promozione nelle ultimissime giornate.

Inoltre ci sarà molta curiosità anche nel vedere come si comporteranno le lombarde che solo un paio di giorni fa hanno annunciato l’ingaggio dell’ex laziale Seleman al timone della prima squadra. Seleman ha preso il posto del tecnico della Primavera Marco Zambelli il quale aveva traghettato la squadra in Coppa Italia contro il Cittadella dopo l’interruzione del rapporto fra l’ex allenatore Morales e il Brescia.

Partite prima giornata Serie B femminile

Fra le altre gare in programma, c’è ovviamente molta curiosità nel vedere all’opera le altre due matricole Apulia Trani e Arezzo che ospiteranno rispettivamente Chievo Verona e San Marino Academy, oltre che ovviamente il Genoa che ha rilevato in extremis il diritto del Cortefranca. Di seguito il programma della prima giornata

Sabato 17 settembre ore 14

Trento-Napoli

Sabato 17 settembre ore 17

Ternana-Ravenna

Domenica 18 settembre ore 11

Apulia Trani-Chievo Verona

Domenica 18 settembre ore 14.30

Hellas Verona Women-Sassari Torres

Domenica 18 settembre ore 15

Arezzo-San Marino Academy

Cittadella-Cesena

Genoa-Tavagnacco

Domenica 18 settembre ore 15.30

Lazio-Brescia

Serie B femminile, dove vederle gratis in televisione

Tutte le gare del campionato di calcio di Serie B Femminile 2022/2023 sono trasmesse in diretta su Eleven Sports. Per poter vedere live le partite sarà necessario iscriversi gratuitamente alla piattaforma.