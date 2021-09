Inizio scuola settembre 2021: date e calendario di tutte le regioni

Inizio scuola 2021/22 Lombardia, Piemonte, da nord a sud tutte le regioni italiane. Date primo giorno di scuola regione per regione. Calendario scolastico.

Inizio scuola 2021-22. A settembre riprende l’attività didattica nelle scuole, con lezioni si terranno in presenza al 100%. Tuttavia non tutte le regioni hanno scelto la stessa data per il primo giorno di scuola.

A seconda delle delibere regionali c’è chi anticipa e chi posticipa, modellando il calendario in virtù di particolare esigenze locali.

Date inizio scuola 2021 2022 regione per regione

Ecco allora il calendario completo con le date di inizio scuola a settembre 2021 in tutte le regioni italiane.

Provincia di Bolzano : lunedì 6 settembre

: lunedì 6 settembre Veneto : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Lombardia : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Emilia Romagna : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Lazio : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Abruzzo : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Basilicata : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Piemonte : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Umbria : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Valle D’Aosta : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Provincia di Trento : lunedì 13 settembre

: lunedì 13 settembre Sardegna : martedì 14 settembre

: martedì 14 settembre Campania : mercoledì 15 settembre

: mercoledì 15 settembre Liguria: mercoledì 15 settembre

mercoledì 15 settembre Marche: mercoledì 15 settembre

mercoledì 15 settembre Toscana: mercoledì 15 settembre

mercoledì 15 settembre Molise: mercoledì 15 settembre

mercoledì 15 settembre Sicilia: giovedì 16 settembre

giovedì 16 settembre Friuli Venezia Giulia: giovedì 16 settembre

giovedì 16 settembre Calabria: lunedì 20 settembre

lunedì 20 settembre Puglia: lunedì 20 settembre

Quando inizia la scuola a settembre 2021?

Come abbiamo visto i primi a tornare a scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano, in virtù di un calendario che prevede poi festività più numerose durante l’anno.

Il primo giorno di scuola a Milano e in Lombardia è previsto per il 13 settembre. Il secondo lunedì di questo mese segna l’inizio dell’anno scolastico anche per Veneto, Lazio, Piemonte e varie altre regioni. La Sardegna è l’unica a partire il 14, mentre Campania e Toscana il 15.

Ultime in ordine di tempo a dare il via alle lezioni sono Puglia e Calabria, il 20 settembre. Posticipando di fatto di una settimana la ripresa delle attività didattica rispetto a buona parte degli altri territori.

Calendario scolastico 2021/22 fine e durata

Per quanto riguarda l’ultimo giorno di scuola, arriverà per tutte le regioni a giugno 2022. Ma anche in questo caso la data prescelta varia. Ad esempio in Lombardia la fine delle lezioni è prevista per mercoledì 8 giugno 2022. Stessa scelta fatta da molte altre regioni, come ad esempio il Piemonte.

Ma ce ne sono altre che anticipano la fine dell’attività didattica, ad esempio l’Emilia terminerà il 4 giugno. E altre ancora che lo posticipano di qualche giorno. E’ il caso della Sicilia che prevede il 10 giugno come ultimo giorno dell’anno scolastico 2021/22.

Mentre i giorni di inizio scuola per quelle di primo e secondo grado corrispondono con quelle dell’infanzia, il discorso è diverso per la fine. Per i più piccoli infatti il termine dell’attività è prevista per il 30 giugno in tutte le regioni.

In ogni caso la durata garantita dell’attività didattica supera sempre i 200 giorni effettivi, a prescindere dalle festività distribuite durante l’anno.

Rientro a scuola settembre 2021 regole

Ovviamente per garantire il ritorno a scuola in presenza, sono state adottate alcune misure di sicurezza.

A partire dal green pass obbligatorio nelle scuole per i docenti e tutto il personale scolastico. Quindi bisognerà mostrare il certificato verde per entrare negli istituti, ma non per gli studenti (gli unici obbligati sono quelli che frequentano l’università in presenza).

Restano poi le altre regole che abbiamo imparato a conoscere, dall’uso delle mascherine alle distanze e via dicendo. Il tutto per garantire agli studenti un anno scolastico il più possibile regolare, ricorrendo solo in casi straordinari a strumenti come la Dad. Ovviamente però queste scelte dipenderanno dall’evoluzione della pandemia ancora in corso.

Queste le informazioni sulle date di inizio scuola 2021 2022 in tutte le regioni italiane. In sintesi fra il 6 e il 20 settembre tutti gli studenti rientreranno in classe.

