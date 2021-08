Inizio scuola Sardegna 2021/22. Date calendario scolastico

Inizio scuola settembre 2021 Sardegna. Quando ricominciano e finiscono le scuole a Cagliari e in tutta l’isola. Calendario scolastico regionale 2021/22.

Inizio scuola 2021 2022 in Sardegna. L’assemblea locale, su indicazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu, ha definito il calendario scolastico valido per l’intera regione.

Ecco le date di inizio e fine anno scolastico 21-22 nell’isola, le festività previste e le motivazioni delle scelte effettuate dalla giunta del governatore Solinas.

Quando inizia la scuola in Sardegna 2021/22?

Il primo giorno di scuola in Sardegna sarà il 14 settembre 2021. Quindi il rientro in classe degli studenti sardi, di ogni ordine e grado (incluse le scuole d’infanzia) avverrà di martedì, a metà del mese.

La scelta di questa data, leggermente anticipata rispetto ad altre regioni mete di vacanze estive, è stata fatta per garantire un’adeguata pianificazione della vita familiare degli alunni.

La giunta ha stabilito inoltre che le singole istituzioni scolastiche possano deliberare l’anticipo del giorno di inizio lezioni. Questo in presenza di motivate esigenze e accordandosi con gli enti territoriali. In linea generale l’obbiettivo per il nuovo anno scolastico è quello di garantire con continuità lezioni in presenza.

Fine scuola 2021-22 e durata in Sardegna

In base al nuovo calendario regionale, le lezioni termineranno il giorno 8 giugno 2022 per le scuole primarie e secondarie di ogni grado.

L’effettiva durata dell’attività didattica è di 203 giorni. Infatti, nonostante siano 205 i giorni previsti dal calendario, la regione ha messo 2 giorni a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche, da utilizzare per eventuali ponti o altre esigenze locali.

Per le scuole dell’infanzia, invece, la fine delle attività è prevista il 30 giugno 2022, in virtù della specificità del servizio educativo offerto. Visto che la fine delle lezioni è posticipata, in questo caso la durata complessiva sarà maggiore.

Calendario scolastico regione Sardegna 2021/22 festività

Abbiamo i giorni di inizio e fine lezioni in Sardegna. Ma ci sono anche altre date che gli studenti della regione segneranno volentieri in agenda, stiamo parlando delle festività presenti durante tutto l’anno scolastico 2021-22. Ecco quali sono:

1 novembre, festa di tutti i santi

2 novembre, commemorazione dei defunti

8 dicembre, Immacolata Concezione

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, per le festività natalizie

dal 14 al 19 aprile 2022, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

28 aprile, Sa Die de sa Sardigna

1° maggio festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

In aggiunta a queste feste, le lezioni non si terranno tutte le domeniche e qualora la ricorrenza del patrono locale dovesse capitare in un giorno non festivo. Per ulteriori informazioni sul calendario a.s. 2021/2022 in Sardegna potete consultare l’avviso di seguito allegato e tratto dal sito della regione.

DATE CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 SARDEGNA

E’ tutto su quando inizia e quando finisce la scuola 2021/22 in Sardegna. Come visto si ricomincia il 24 settembre 2021 e si termina l’8 giugno 2022, in base alle decisioni stabilite dalla giunta regionale. Ma lungo l’anno ci saranno diverse soste per celebrare le festività nazionali e locali.

