Calendario anno scolastico 2021 2022 in Campania. Date inizio e fine scuola a Napoli e in tutta la regione, feste comprese.

Calendario scolastico 2021-2022. La giunta regionale della Campania ha determinato l’inizio delle lezioni, la fine e i periodi di vacanza previsti durante tutto il nuovo anno scolastico. Non solo per le scuole di primo e secondo grado, ma anche per quelle d’infanzia.

Vediamo allora tutte le date previste dalla regione per la scuola durante l’a.s. 2021-22.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22 PIEMONTE

Quando inizia la scuola in Campania a settembre 2021?

L’assemblea presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, ha approvato il nuovo calendario scolastico. L’inizio delle lezioni è stabilito per il 15 settembre 2021. Quindi in questa regione le attività didattiche nelle scuole partiranno di mercoledì, esattamente a metà del mese.

Questa data segna l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 non solo per gli studenti che frequentano elementari, medie e superiori, ma anche per le scuole d’infanzia. La regione sul suo sito precisa che le istituzioni scolastiche, in presenza di motivate esigenze, possono anticipare fino ad un massimo di 3 giorni l’inizio delle lezioni.

Le attività poi proseguiranno fino a giugno 2022, salvo nei periodi di vacanza stabiliti in calendario e in tutte le domeniche dell’anno.

Data fine e durata anno scolastico 2021/22 in Campania

La fine delle lezioni in questa regione è prevista l’8 giugno 2022, per tutte le scuole di primo e secondo grado. Come per il giorno d’inizio anche in questo caso si tratta di un mercoledì.

La durata complessiva dell’attività didattica è pari a 202 giorni, salvo modifiche relative alle festività patronali che cambiano da comune a comune. Se dovessero capitare in un giorno di scuola, ci sarà una festività ulteriore.

Diverso invece è il discorso per le scuola d’infanzia, per cui la regione ha previsto il termine delle lezioni il 30 giugno 2022. In questo caso quindi la durata complessiva delle lezioni sarà diversa.

Calendario scolastico Campania 2021/2022 periodi di vacanza

Anche durante l’anno scolastico 2021-22 ci saranno alcune interruzioni delle attività in aula per i periodi di vacanza. Ecco l’elenco delle principali festività, in cui gli studenti di Napoli e di tutta la Campania potranno restare a casa:

primo novembre 2021, festa di tutti i Santi

2 novembre 2021, commemorazione dei defunti

dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 per le vacanze natalizie

il 28 febbraio e il primo marzo 2022, per le festività di carnevale

dal 14 al 19 aprile 2022, per le festività di Pasqua

25 aprile, per l’anniversario della Liberazione

1° maggio, per la festa del lavoro

il 2 giugno, per la festa nazionale della Repubblica.

Tutte le scadenze scolastiche regionali sono consultabili tramite il pdf da scaricare qui allegato.

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 CAMPANIA

E’ tutto per quanto riguarda il calendario scolastico della regione Campania. Ricapitolando l’inizio è fissato per il 15 settembre 2021, la fine per l’8 giugno 2022 (30 giugno per le scuole d’infanzia). Nel mezzo sono previsti alcuni periodi di vacanza. Il tutto sperando che la pandemia non torni a condizionare lo svolgimento delle lezioni anche durante il nuovo anno.

VEDI ANCHE: