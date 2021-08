Inizio scuola Liguria 2021 2022. Date calendario scolastico

Inizio scuola settembre 2021 in Liguria. Date primo e ultimo giorno di scuola a Genova e in tutta la regione.

Inizio scuola Liguria a.s. 2021/22. L’assemblea regionale, guidata dal governatore Giovanni Toti, ha stabilito il calendario per il nuovo anno scolastico, incluse tutte le festività in cui non si svolgeranno le lezioni.

Ecco allora quali sono le date decise dalla regione Liguria per inizio e fine anno scolastico 2021/22.

Quando inizia la scuola in Liguria 2021-22?

In base alla delibera regionale (approvata dopo il parere favorevole del CRIF), gli studenti della Liguria torneranno in classe dal 15 settembre 2021. Dunque la riprese delle lezioni in presenza avverrà in un mercoledì, esattamente nel mezzo del mese di settembre.

In questa data riprenderanno le loro attività le scuole primarie e secondarie (sia di primo che di secondo grado), ma anche quelle d’infanzia.

Come sottolinea il sito della regione, l’inizio dell’attività scolastica a metà mese corrisponde alla tradizione della Liguria. Grazie a questa scelta infatti sono possibili vacanze di Natale prolungate e un ponte significativo a giugno. Il tutto però garantendo un numero di giorni di lezione adeguato, nella speranza che non ci sia più necessità di ricorrere alla Dad.

Quando finiscono le scuole in Liguria?

L’ultimo giorno di scuola per elementari, medie e superiori, è fissato per venerdì 10 giugno 2022. Quindi qualche giorno dopo rispetto a quanto deciso da altri territori italiani.

Ciò significa che la durata totale dell’attività scolastica ammonta a 206 giorni. Numero che potrebbe scendere a 205 qualora la festa del santo patrono (diverso da comune a comune) capitasse in un giorno in cui è prevista lezione.

Diverso è il discorso per le scuole d’infanzia, dove la fine delle attività didattiche è prevista il 30 giugno 2022. Per tale ragione il numero complessivo dei giorni di lezione è più elevato in questo caso.

Calendario scuola Liguria 2021 2022 festività

Gli studenti della regione non dovranno andare a scuola durante tutte le domeniche dell’anno. Inoltre, le lezioni saranno sospese durante i giorni previsti per le seguenti festività:

1 novembre, festi di tutti i santi

8 dicembre, festa dell’Immacolata concezione

dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 per le festività natalizie

dal 14 al 19 aprile 2022, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1 maggio, festa dei lavoratori

dal 2 al 5 giugno per la festa della Repubblica.

Oltre che in queste date gli studenti liguri potranno eventualmente restare a casa per la ricorrenza del santo patrono locale. Di seguito il comunicato stampa della regione con tutte le informazioni sulle date di inizio e fine attività didattica.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021 2022 REGIONE LIGURIA

E’ tutto per quanto riguarda l’inizio scuola 2021-22 in Liguria. In sintesi, la regione ha scelto il 15 settembre come primo giorno di scuola, mentre il 10 giugno 2022 come ultimo. Nel corso dell’anno però sono previste diverse festività e ponti decisi appositamente.

